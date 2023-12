그룹 '블랙핑크' 제니. 제니 인스타그램 캡처

그룹 '블랙핑크' 제니가 시공간 초월 추리극에 도전한다.

tvN '아파트404'는 제니와 개그맨 유재석, 양세찬, 배우 차태현, 오나라, 이정하 등 총 6명이 아파트를 배경으로 기상천외한 일의 실체를 추적하는 쇼다. 실화를 모티브로 하며, 연도와 시공간을 넘나든다.

한편 제니는 지수, 로제, 리사와 2016년 '블랙핑크'로 데뷔해 '마지막처럼' '뚜두뚜두(DDU-DU-DDU-DU)' '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' '핑크 베놈(Pink Venom)' 등의 곡으로 세계적인 인기를 얻었다. 제니는 솔로 가수로서도 활발한 활동을 펼치며 지난 10월 싱글 '유 앤 미(You & Me)'로 53개국 아이튠즈 송 차트 1위를 차지했다.