군 공백기 BTS, 기존 곡들 ‘역주행’…“팬들이 이전 노래들 찾아 듣고 있어”

그룹 방탄소년단(BTS). BTS 공식 SNS 캡처

군 공백기에 돌입한 그룹 방탄소년단(BTS)의 기존 노래들이 재조명 받고 있다.

25일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 데뷔곡 ‘노 모어 드림’(No More Dream·2013), ‘봄날’(2017), ‘아웃트로 : 티어’(Outro : Tear·2018) 등이 멤버들의 입대 직후인 이달 13∼15일 전 세계 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트에서 차례로 1위에 올랐다.

세 곡은 톱 송에 이어 미국 빌보드 ‘디지털 송 세일즈’ 차트에도 처음 진입했다.

앤솔러지(선집) 음반 ‘프루프’(Proof) 타이틀곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come·2022) 뮤직비디오는 이달 들어 유튜브 조회수가 전월 대비 20% 이상 급증했다.

빅히트뮤직은 “BTS 기존 곡들의 뮤직비디오 조회수 역시 지난 10일을 기점으로 상승세”라면서 “노래 ‘옛 투 컴’의 ‘최고의 순간은 아직 오지 않았다’(Best moment is yet to come)는 가사처럼 전 세계 팬들의 염원이 하나로 모인 것”이라고 설명했다.

군 공백기에 돌입하면서 전 세계 ‘아미’(BTS 팬덤)가 기존 곡을 찾아 듣고 있다는 것이다.

BTS는 이달 11일 RM과 뷔, 12일 지민과 정국까지 모든 멤버가 입대했다. 소속사는 이들이 완전체로 팬 앞에서 서는 2025년 전까지는 미리 준비해둔 BTS 콘텐츠를 하나씩 공개해 팬들의 마음을 달래준다는 계획이다.