팝페라테너 임형주, 영국왕립예술학회 종신 석학회원 선정

팝페라테너 임형주. 뉴시스

팝페라테너 임형주가 영국왕립예술학회(Royal Society of Arts·RSA) 종신 석학회원으로 선정됐다고 소속사 디지엔콤이 26일 밝혔다.

영국왕립예술학회는 1754년 설립돼 내년 창립 270주년을 앞둔 세계 최고 권위의 예술학회다. 제조, 상업, 인문 예술 분야에서 국제적으로 뛰어난 업적을 이룬 인물 가운데 입회를 희망하는 사람을 대상으로 엄격한 심사를 거쳐 회원을 선정한다.

주요 석학회원으로는 애덤 스미스, 찰스 디킨스, 벤저민 프랭클린, 마리 퀴리, 카를 마르크스 등의 석학이 있다.

임형주는 자신의 이름 뒤에 영국왕립예술학회 회원임을 나타내는 ‘FRSA’(Fellow of the Royal Society of Arts)를 붙이게 됐다.

디지엔콤은 임형주가 올해 국내 데뷔 25주년 및 세계 데뷔 20주년을 맞기까지 성공적인 음악 활동을 한 점, 오랜 기간 예술로 사회봉사와 자선활동을 펼친 점, 로마시립예술대 성악과 석좌교수로 몸담아오며 후학 양성에 매진한 점 등이 높은 평가를 받은 것으로 분석했다.

임형주는 “한영 수교 140주년이 되는 올해 영국왕립예술학회 종신 석학회원 가입 승인이 이뤄지고 왕실로부터 공칭을 받아 더욱 뜻깊고 영광스럽다. 한국과 영국의 문화예술을 잇는 가교 역할은 물론 한 명의 석학으로서도 더더욱 연구하고 노력해 나가도록 하겠다”고 소감을 밝혔다.