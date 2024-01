가수 겸 배우 김종현.. 에버모어엔터테인먼트 제공

가수 겸 배우 김종현이 오늘 오후 6시 음원 플랫폼에 두 번째 미니앨범 '브릴리언트 시즌즈(Brilliant Seasons)'를 발매한다.

'브릴리언트 시즌즈'는 치열한 한 해를 보낸 김종현의 솔직한 감정을 담았다. 삶을 계절에 빗대어 노래했다.

타이틀곡 '모토(MOTTO)'는 김종현이 지난 10년간 아티스트로 쌓아온 가치관과 앞으로의 포부를 담은 곡이다. 경쾌한 저지 클럽 비트 위에 '하루하루 매 순간을 즐기자'는 긍정의 메시지를 녹여냈다.

타이틀곡 외에도 '템푸스(Tempus)', '뉴 시즌(New Season)', '네 마음대로 해', '아임 소 더티, 하우 캔 아이 러브 유(I'm so dirty, How can I love you)', '돈 워리(Don't worry)' 등이 실렸다.

한편, 김종현은 지난달 29~30일 양일간 서울 강서 KBS아레나에서 팬 콘서트 '스파클링 이터니티'(Sparkling Eternity)를 성료했다.