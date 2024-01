BAT로스만스는 최근 진행한 글로 아트 콘테스트의 수상작을 ‘글로 하이퍼 에어 위너 에디션(glo™ Hyper air WINNER edition)’으로 출시한다고 8일 밝혔다.

이번 아트 콘테스트는 비주얼 아티스트 플랫폼 픽스필즈(Pixpills)와의 협업으로 이뤄졌으며, ‘글로 ON THE GO’를 주제로 지난 10월 개최된 바 있다. 11월에는 소비자들의 온라인 투표를 통해 ▲코냑게코의 <On The Feather>, ▲하이브파크의 <ON THE GO>, ▲커브사인의 <Fly in Freedom>, ▲룩앤드로우의 <Fly Glo>, ▲꿉끼의 <운반자> 등 총 다섯 개의 작품을 최종 우승작으로 선정했다.

각 작품은 글로의 핵심 메시지인 ‘자유로움 속 끊임없이 나아감을 추구한다’는 주제를 독특하고 창의적인 방식으로 해석하여 표현했다. 특히 75g 무게와 12.5㎜ 두께의 슬림한 디자인을 자랑하는 글로 하이퍼 에어의 특성을 잘 드러내며 호평을 받았다.