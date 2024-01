“지겹다, 진심은 통해”…박민영, ‘강종현 2.5억 수수설’에 ‘당당’

박민영 인스타그램 캡처

배우 박민영(37·사진)이 전 남자친구이자 가상화폐거래소 빗썸의 실소유주로 알려진 강종현 씨에게 거액의 생활비를 받았다는 의혹이 제기된 가운데, 박민영 Sick of it all’(지겹다)는 감상을 밝혀 눈길을 끌었다.

15일 박민영은 자신의 사회관계망서비스(SNS) “Sick of it all. 하지만 진심은 반드시 통한다는 말을 믿고 이제 나는 콩알들을 지켜줄 단단한 마음이 생겼어요. 걱정마요”라고 심경을 전했다.

이날 디스패치는 박민영이 지난해 강 씨와 교제 중 현금으로 2억 5000만 원을 지원 받았다고 보도했다. 검찰 공소장에 따르면 A씨는 계열사 돈을 대여금 방식으로 인출해 박민영의 개인 통장으로 지급했다.

강 씨는 지난 2020년부터 2022년 9월까지 친동생과 공모해 빗썸 관계사에서 628억원가량을 빼돌리고 주가를 조작, 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있으며 최근 보석 석방된 상태로 재판을 받고 있다.

돈이 입금된 것에 대해 박민영 측은 “박민영 배우는 2023년 2월경 A씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 명백히 밝혔습니다. 기사에 언급된 2억 5,000만원 역시 A씨에 의하여 박민영 배우의 계좌가 사용된 것일 뿐 박민영 배우의 생활비로 사용된 것이 아닙니다”라고 말했다.

이어 “박민영 배우는 지난 1년 이상의 기간 동안 사실이 아닌 내용들로 오해를 많이 받았습니다. 그럼에도 박민영 배우는 많은 분들의 질타를 받아들이며 여러 모로 신중하지 못하게 행동한 점에 대하여 많은 후회와 반성을 하였습니다. 그리고 좋은 작품을 통해 좋은 연기를 보여 드리는 것만이 배우로서 할 수 있는 일이고 해야 하는 일이라 생각하여 본업인 연기활동에 더욱 매진하고 있습니다. 더 이상 근거 없는 흠집내기 식의 의혹제기로 박민영 배우의 명예를 훼손하는 일이 반복되지 않기를 바라겠습니다”고 강조했다.