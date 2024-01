구자은 회장, 신입사원 만나 “LS를 이끌 리더가 돼야” 당부

구자은 LS그룹 회장이 올해 LS그룹 공채 신입사원들을 향해 “우리 LS를 이끌 리더가 돼야 한다”고 당부했다.

19일 LS그룹에 따르면 구 회장은 전날 경기 안성 LS미래원에서 열린 ‘2024년 LS그룹 공채 신입사원 입사식’에 참석해 모든 교육 과정을 수료한 신입사원 200여명에게 ‘LS 퓨처리스트(미래선도자)’가 될 것을 강조하며 이같이 말했다.

구자은 LS그룹 회장이 지난 18일 경기 안성 LS미래원에서 2024년 LS 공채 신입사원들에게 ‘LS 퓨처리스트’가 될 것을 당부하고 있다. LS그룹 제공

LS 퓨처리스트는 LS의 ‘비전 2030’을 달성하기 위한 LS 인재상이다. 구 회장은 지난해 1월 신년 행사에서 기존 주력 사업에 배터리·전기차·반도체(배·전·반) 관련 사업 등을 통해 성장의 싹을 틔워 2030년까지 자산 50조원 규모 글로벌 선도 그룹으로 도약하자는 비전 2030을 발표한 바 있다.

입사식에서 구 회장은 신입사원들에게 회사 배지를 달아줬다. 또 CNN 창립자인 테드 터너의 명언 ‘이끌든지, 따르든지, 비키든지’(Lead, follow or get out of the way)를 인용해 “직접 리더가 돼 제대로 이끌든지, 리더가 이끄는 방향으로 제대로 따르든지 해야 한다”고 조언했다.

LS그룹에 따르면 구 회장은 연초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2024’를 참관한 뒤 첫 일정으로 신입사원들을 만나기 위해 LS미래원을 방문했다.

구자은 LS그룹 회장(왼쪽)이 지난 18일 경기 안성 LS미래원에서 2024년 LS 공채 신입사원들에게 회사 배지를 직접 달아주고 있다. LS그룹 제공

이번에 입사한 LS그룹 공채 신입사원들은 약 3주 간 LS전선 동해, LS MnM 온산, LS엠트론 전주 등 주요 사업장을 견학하고 ‘문제해결 프로세스 학습 및 현업에서의 적용’, ‘열린 소통과 창의적인 협업으로 전기차 제작 프로젝트 수행’ 등의 교육 과정을 마쳤다.

앞서 구 회장은 올해 승진한 신임 임원 17명에게 외식업체 스노우폭스그룹의 김승호 회장이 쓴 ‘사장학개론’과 외교 전문가 팀 마샬이 집필한 ‘지리의 힘 1·’ 등을 선물하며 최고 경영자의 자세로 임할 것을 주문하는 등 신규 리더들을 직접 챙겼다.

구 회장은 “신입사원이 사회생활의 밑그림을 그리는 단계라면 임원은 본인이 그려 직접 완성해 놓은 그림에 색칠을 해야 한다”며 “각자가 자신이 맡은 조직의 대표이사(CEO)라는 마인드로 성과를 창출하는 리더가 돼 달라”고 당부했다.