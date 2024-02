그룹 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love) 안무 영상(사진)이 유튜브에서 조회수 5억회를 돌파했다.



2일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 2019년 공개된 이 영상은 전날 오후 9시쯤 유튜브 조회수 5억회를 넘어섰다.



YG엔터테인먼트는 “블랙핑크가 45편의 억대 조회수 영상 가운데 5억뷰 이상 안무 영상만 3편을 보유한 최초의 K팝 아티스트가 됐다”고 설명했다.

앞서 그룹의 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That), 멤버 리사의 ‘머니’(MONEY) 안무 영상이 조회수 5억회를 달성했다.



‘킬 디스 러브’는 강렬한 리드 브라스와 웅장한 드럼이 돋보이는 곡으로, 블랙핑크의 역동적인 퍼포먼스가 더해지며 큰 사랑을 받았다.