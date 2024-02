군 복무 공백기에 더 빛난다… BTS 정국, 美 빌보드 ‘핫 100’ 역주행

그룹 방탄소년단 정국이 미국 빌보드 차트에서 꾸준한 인기를 누리고 있다.

13일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 17일 자)에 따르면 정국의 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 71위에 올랐다.

정국. 빅히트 뮤직

정국의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next To You)’는 전주보다 13위 오른 81위로 14주 연속 진입에 성공했다.

또 이 곡이 수록된 앨범 ‘골든(GOLDEN)’은 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주와 동일한 71위에 오르며 마찬가지로 14주 연속 진입했다.

이 외에도 빌보드의 또 다른 주요 차트인 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에 지민과 정국의 솔로곡들이 다수 포진했다. 정국의 ‘Standing Next to You’(31위), ‘Seven (feat. Latto)’(32위), ‘3D (feat. Jack Harlow)’(89위), 지민의 첫 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’(155위)가 ‘글로벌 200’에 랭크됐고, ‘글로벌(미국 제외)’에는 ‘Seven’(15위), ‘Standing Next to You’(22위), ‘3D’(59위), ‘Like Crazy’(109위)가 순위권에 들었다.

방탄소년단 앤솔러지 앨범 ‘Proof’의 수록곡 ‘달려라 방탄’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’에 9위로 재진입했다.

한편 정국의 첫 솔로 앨범에 수록된 ‘예스 오어 노(Yes or No)’가 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다.

13일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 ‘예스 오어 노’가 누적 재생수 1억회를 기록했다.

이 곡은 세계적인 팝가수 ‘에드 시런’(Ed Sheeran)이 작사, 작곡에 참여한 곡으로 특유의 감성과 기타 연주가 인상적이다.