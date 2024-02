인하대, 국제경영대학발전협의회 3회째 인증… 프로그램 우수성 인정

인하대학교가 국제경영대학발전협의회(AACSB) 3회째 인증을 획득했다. 인하대는 최근 경영학 분야에서 가장 권위 있는 AACSB 재인증을 받았다고 15일 밝혔다. 대학 운영전략, 교수진 연구·교육역량, 수준 높은 교과과정, 체계적인 학습 관리 등 15개 항목을 기준으로 둔다.

전공과목 전임교원 강의 비율, 적격 교원 충족도 등 주요 필수지표도 반영한다. 5년 동안 유지되며 현재 국내 대학 가운데 18곳이 인증을 마쳤다. 인하대는 2014년 인증 뒤 2019년, 올해에도 결실을 거둬 경영교육 프로그램의 우수성이 국제적으로 인정됐다는 평이다.

이번 심사에서 우즈베키스탄 타슈켄트 인하대학교(IUT)가 진행하는 SBL(School of Business and Logistics), 경영대학의 GLOBA(Global Logistics on Business Administration), 국제학부 IBT(International Business & Trade) 등 여러 평가를 받았다.

조명우 인하대 총장은 “그동안 우리대학이 펼친 국제화 전략의 커다란 성과로 생각한다”며 “앞으로 지속적인 글로벌 사업 추진에도 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.