"아주 불쾌해" 남아공 케이프타운 뒤덮은 악취…원인은?

“아주 불쾌했습니다. 만화였다면 (냄새가) 초록색으로 표현됐을 겁니다.”

남아프리카공화국의 유명한 관광지 케이프타운에서 악취 소동이 발생했다. 주민들의 몸에 밸 정도로 심했던 악취는 소 1만9000마리 때문이었던 것으로 밝혀졌다.

20일(현지시간) 뉴욕타임스는 아름다운 해변 도시로 알려진 케이프타운의 주민들이 며칠째 이어진 악취로 고통을 호소하고 있다고 전했다.

20일(현지시각) 남아프리카 공화국 케이프타운 항구에 1만 9000마리의 소를 태운 가축 운반선이 정박해있다. 로이터연합뉴스

케이프타운에서 와인 유통업체를 운영하는 테렌스 반 더 왈트는 “냄새가 아주 끔찍했다”고 설명했다. 더운 여름날 교통체증으로 도로에 갇혀 있던 그는 악취가 조금씩 차 안으로 들어오는 것을 느꼈다고 했다. 그는 “냄새가 점점 나를 감쌌고 창문을 내려도 아무 소용이 없었다”며 “만화였다면 (냄새가) 초록색으로 표현됐을 것”이라 덧붙였다.

몇 시간 동안 악취가 이어지자 현지 환경보건부 관계자들은 냄새의 원인을 찾아 나섰다. 조사 끝에 악취는 623ft(약 190m) 길이의 가축 선박 때문이란 사실이 밝혀졌다. 선박 안에는 소 1만9000마리가 실려 있었다.

해당 선박은 18일 케이프타운의 항구에 사료 재고 보충을 위해 정박했다. 이라크에서 출발한 선박의 최종 목적지는 브라질이었으며 소 1만9000마리는 2주 넘게 선박 안에 실려 있었다.

운반선 안은 배설물과 암모니아가 가득했다. 좁은 공간에 갇혀 있는 소들의 배설물 등으로 악취가 발생했던 것이다.

20일(현지시각) 남아프리카공화국 케이프타운 항구에 브라질에서 이라크로 1만 9000마리의 소를 수송하는 가축 운반선이 정박한 가운데 동물보호운동가들이 대책 마련을 촉구하며 시위를 벌이고 있다. 로이터연합뉴스

동물보호단체는 동물들의 열악한 환경으로 일어난 일이라며 대책 마련을 촉구했다. 전국동물보호협회(national Society for the Prevention of Cruelty to Animals) 대변인 자크 피콕은 “이 냄새는 동물들이 견뎌야 했던 열악한 상황을 보여준다”고 지적했다.

협회는 살아있는 동물 운반과 관련해 남아프리카공화국에서 캠페인을 전개했다. 정부 관계자들에 바다 위 동물 운반 반대를 촉구하기 위해 로비도 한 것으로 전해졌다. 이들은 “선박들은 환기가 잘되지 않고 비위생적인 경우가 많다”며 “거친 바다를 항해하는 동안 동물들은 짓밟히거나 다칠 위험이 있지만 선박 내에는 수의사가 거의 없다”고 설명했다.

남아공 정부는 엄격한 대책을 마련하겠다고 밝혔다. 지난해 정부는 남아공에서 수출되는 동물에 대한 새 지침을 발표했지만 타국에서 살아있는 동물을 싣고 오는 수출 선박에 대한 지침은 명확히 하지 않았기 때문이다. 정부는 또한 선박이 항구로 폐기물을 배출하지 않도록 항구 관계자에 철저한 관리를 지시했다.

선박은 이날까지 항구에 머물다 떠날 것으로 전해졌다.