제일기획, ‘스파이크스 亞’ 광고제서 본상 6개 수상

제일기획은 아시아·태평양 지역 대표 광고제 ‘스파이크스 아시아 2024’에서 금상 1개와 은상 4개, 동상 1개 등 본상 6개를 수상했다고 18일 밝혔다.



제일기획이 맡은 삼성전자의 ‘트라이 갤럭시 폴드 익스피리언스’ 캠페인이 ‘브랜드 익스피리언스&액티베이션’ 부문 금상 1개 등 총 4개를 수상하며 올해 제일기획 수상작 중 가장 좋은 성과를 거뒀다. 캠페인은 갤럭시 스마트폰 사용을 고민하는 아이폰 이용자가 갤럭시 Z 폴드의 다양한 기능을 간접 체험할 수 있도록 2대의 아이폰을 동기화해 실제와 비슷한 갤럭시 사용자 경험을 제공했다.



삼성전자의 ‘비스포크 러그’(All You Need is a Rug) 캠페인도 ‘브랜드 익스피리언스&액티베이션’ 부문 은상을 수상했다. 삼성 가전제품의 실제 바닥과 동일한 크기의 러그를 제작해 바닥에 미리 깔아보고 가전 배치를 고민해 볼 수 있게 한 캠페인이다.



‘필름 크래프트’ 부문 은상작인 ‘마이크로 미라클즈’(Micro Miracles) 캠페인은 스마트폰부터 무인자동차, 인공위성까지 반도체가 활용되는 다양한 분야를 머리카락 너비의 50분의 1 미니어처로 표현했다.



아울러 제일기획은 글로벌 크리에이티브 전문가 잭스 정 크리에이티브 디렉터(CD)가 ‘디지털 크래프트’와 ‘소셜&인플루언서’ 부문 심사위원장으로 선정되며 국내에서 유일하게 심사위원장을 배출했다.



만 30세 미만 젊은 광고인이 경연하는 ‘영 스파이크스 아시아’에서는 제일기획 자회사 PT코리아가 ‘디지털’ 부문 동상, 아이리스 싱가포르가 ‘인터그레이티드’ 부문 동상을 받았다.