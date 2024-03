남성, 짧은 머리보다 긴 머리 여성 매력적으로 생각한다

게티이미지뱅크

긴 머리카락은 여성성을 상징한다. 이러한 이유로 남성들은 쇼트커트 등의 짧은 헤어스타일보다 머리카락이 긴 여성을 매력적으로 느끼는 것으로 나타났다.

남자들은 여성의 긴 머리를 매력적으로 느껴 성적 욕구가 강화됨으로써 성생활도 더 자주 갖게 된다는 게 전문가 분석이다.

이같은 연구 결과는 천정은 연세대 심리학과 교수 연구팀이 심리학 저널 ‘진화심리학’(Evolutionary Psychology)‘을 통해 발표했다고 19일(현지시간) 영국 데일리메일이 전했다.

이 연구팀은 한국인 204쌍의 부부를 대상으로 성생활을 조사했다.

그 결과 길고 풍성한 머리카락을 가진 기혼 여성은 짧은 머리를 한 여성보다 성관계를 더 자주 하는 것으로 나타났다.

연구팀은 이들 부부를 대상으로 여성의 모발 상태, 길이, 매력도, 성욕, 성관계 빈도, 파트너의 헌신도, 관계 만족도, 성적 만족도에 대한 설문을 진행해 ‘아내의 모발 질과 성관계 빈도 사이에 유의미한 상관관계가 있는 것’을 확인했다.

연구에서 남성은 긴 머리를 가진 여성이 더 매력적이라고 생각해 성욕이 높아졌고, 이런 욕구는 부부가 관계를 가질 가능성이 높아지는 것과 관련 있었다.

반면 남성의 머리카락 길이는 성관계 빈도에 영향을 미치지 않았다.

연구팀은 “지금까지 여성의 머리카락이 성생활에 영향을 미칠 수 있는지는 많이 알려지지 않았다”며 “여성들이 성생활을 개선하고 싶다면 머리카락을 관리하는데 투자해도 좋다”고 조언했다.

그러면서 “(결혼 여부를 떠나) 여성들은 머리카락 관리와 그루밍에 투자하는 것이 연애 상대를 만나거나 남편 또는 남자친구와의 관계를 유지하는 데 중요하다는 것을 시사한다”고 덧붙였다.

남성이 여성의 어떤 점에 매력을 느끼는지 상호 작용을 이해하면 보다 좋은 관계를 만들 수 있다는 설명이다.

한편 이 논문(Wives with long and high-quality hair have more frequent sex)은 학술지 프런티어(웹사이트)에 게재됐다.