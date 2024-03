“물 위기가 곧 기후 위기”…디아지오, ‘세계 물의 날’ 맞아 ‘오픈 이노베이션’ 진행

3월 22일은 세계적으로 수질 오염이 심각해지고 마실 물이 부족해지는 것에 대한 경각심을 일깨우기 위해 UN이 지정한 ‘세계 물의 날’이다. 이에 3월 한 달 동안 국내 공공 및 민간 단체에서도 자원으로써 물의 중요성에 대해 공감하고 지속 가능한 수자원 기술을 발전하기 위한 워크숍을 개최하거나 생활 속 물 절약 캠페인을 독려하는 등 다양한 행사들을 진행하고 있다.

사진 = 클립아트코리아 제공

물은 모든 생명체에게 가장 중요한 요소이지만, 세계 여러 지역에서 점점 더 많은 위협을 받고 있는 소중한 공유 자원이기도 하다. 이러한 물이 제품 생산에 있어 가장 중요한 성분인 글로벌 주류 기업 디아지오는 수자원 관리와 보호를 오랫동안 우선순위에 두고, 물 부족 지역의 수자원을 보존하는데 주력하고 있다.

디아지오는 ‘물 위기가 곧 기후 위기이며 책임 있는 물 관리가 기업 운영의 핵심’이라고 여긴다. 올해 초 디아지오는 ‘공급망 전반의 물 사용 개선을 위한 오픈 이노베이션’이라는 공모를 시작한다고 발표했는데, 전 세계 수자원 기술을 가진 혁신가 및 스타트업에게 어떤 챌린지가 주어졌는지 귀추가 주목되고 있다.

디아지오가 지난 1월 발표한 오픈 이노베이션 공모는 디아지오가 향후 10년 동안의 지속가능한 발전을 위해 수립된 장기 계획 ‘소사이어티 2030(Society 2030: Spirit of Progress)’의 일환이다.

이번에 진행되는 이노베이션 챌린지는 디아지오의 공급망 전반에 걸쳐 혁신과 신기술을 통해 ESG 목표를 달성할 수 있는 5가지 지점 (▲사업장 운영의 물 효율성 ▲폐수 흐름 극대화 ▲원료 조달의 물 사용량 감소 ▲농업 운영의 물 효율성 ▲서비스 산업 부문에서의 물 사용 개선)을 다룬다.

구체적으로는 ▲디아지오 자체 사업장 및 제조 공급업체의 물 사용 효율을 개선하기 위한 솔루션 ▲폐기물 흐름의 가치 극대화를 위해 디아지오의 증류 및 양조 작업에 적용하여 폐수를 추가적인 제품이나 서비스로 업사이클링할 수 있는 솔루션 ▲디아지오가 공급하고 사용하는 원료의 기후 및 수자원 위험 최소화를 위한 새롭고 보완적인 창의적인 기술 솔루션 ▲디아지오가 물에 미치는 영향을 줄이고 기존 농업 공정의 효율성을 높이는 데 도움이 되는 솔루션 ▲칵테일 믹싱, 음료 서빙, 유리잔, 얼음 채우기 전 차갑게 하기 등 디아지오 제품 소비와 함께 물이 사용되는 모든 곳에서 물 사용량을 줄이기 위해 바, 레스토랑 또는 펍 환경에서의 창의적인 솔루션 등이다.

이번 챌린지는 디아지오가 이전에 발표했던 포장, 농업 및 탄소와 관련된 이전 챌린지에 이어 진행하는 네 번째 챌린지로, 현재 전사적으로 14개의 파일럿 프로젝트가 진행 중이다.

전 세계 모든 지원자가 디아지오 지속 가능한 솔루션에 지원할 수 있으며, 이 기술은 다른 기업에서도 사용하거나 시험해볼 수 있고, 디아지오와 협력해야 한다는 배타성은 없다. 신청서가 제출되면 디아지오 지속가능 솔루션 내부 팀에서 검토하며, 합격한 지원자는 선정위원회에 초대되어 혁신·기술을 발표하게 된다.

글로벌 공급 및 조달 부문 사장 겸 지속 가능성 최고 책임자 이완 앤드류(Ewan Andrew, President of Global Supply and Procurement and Chief Sustainability Officer)는 “물은 디아지오의 지역사회, 사업장, 제품에 있어 가장 중요한 자원” 이라며, “디아지오 지속 가능 솔루션은 당사의 현 상황에 도전하고 자신의 기술을 확장 시키고자 하는 발 빠른 혁신가들과의 협업을 위해 오픈 이노베이션 공모의 형태로 진행하게 됐다”고 밝혔다.

사진 = 클립아트코리아 제공

디아지오 지속 가능한 솔루션 총괄 존 캔트(John Cant, Head of Diageo Sustainable Solutions)는 “디아지오 지속 가능한 솔루션 프로그램은 혁신가 및 스타트업과 긴밀히 협력해 공급망 내에서 그들의 기술을 테스트할 수 있는 특별한 기회를 제공한다”며, “디아지오는 혁신가들에게 시범 운영할 수 있는 플랫폼을 제공하고, 시범 운영에서 성공할 경우 이를 확장할 수 있는 투자를 제공하며, 그 과정에서 당사의 전문성과 자원을 통해 혁신가들이 성공할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

한편 디아지오는 물 관리의 ‘청지기’로서 물에 미치는 영향을 관리해왔으며, 앞으로도 더 많은 노력을 기울일 예정이다. 물 문제를 해결할 수 있는 핵심 영역은 제품을 만드는 데 사용하는 물의 양이기 때문에, 디아지오는 2030년까지 물 부족을 겪는 지역에서 40%, 회사 전체에서 30% 효율성을 개선하는 것을 목표로 하고 있다.