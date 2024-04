“대안식품이 일상 속으로”…신세계푸드, ‘유아왓유잇’ 이마트 본격 판매

신세계푸드가 식물성 대안식 브랜드 ‘유아왓유잇(You are What you Eat)’의 판매 채널 및 제품 라인업을 지속 확대하며 대안식품 시장 육성에 나선다.

‘유아왓유잇’ 식물성 간편식(PMR). 신세계푸드 제공

신세계푸드는 지구의 날을 맞아 식품제조, 베이커리, 외식, 급식 등 전 사업영역을 통해 식물성 대안식품을 활용한 저탄소 식생활을 제안하는 ‘베러위크(Better Week)’ 캠페인의 일환으로 이마트 주요 매장에서 ‘유아왓유잇’ 식물성 간편식(Plant-based HMR)의 판매를 본격적으로 시작한다고 24일 밝혔다.

이마트에서 판매하는 ‘유아왓유잇’ 식물성 간편식은 100% 식물성으로 만든 트러플 자장면, 나폴리탄 스파게티, 떡튀순(떡볶이, 튀김, 순대), 볼로네제 라이스 브리또 등으로 ‘유아왓유잇’ 코엑스점의 인기 메뉴를 집에서 전자레인지 조리로 간편하게 즐길 수 있도록 개발된 간편식이다.

신세계푸드는 ‘유아왓유잇’ 이마트 판매를 기념해 이날부터 오는 27일까지 3일간 이마트 트레이더스 월계점 광장에서 ‘유아왓유잇’의 제품과 브랜드를 경험해 볼 수 있는 홍보행사도 펼친다. ‘유아왓유잇’ 푸드트럭을 활용해 진행되는 해당 행사에서는 식물성 런천김치덮밥 시식 및 제품 증정 등 다양한 행사가 진행된다.

이와 함께 런천김치덮밥, 볼로네제 라자냐, 라구리가토니, 순대볶음까지 7종으로 라인업이 확대된 ‘유아왓유잇’ 식물성 간편식을 특별가격으로 선보이는 기획전도 펼친다. 오는 28일까지 SSG닷컴, G마켓, 네이버 스마트스토어, 카카오톡 선물하기 등에서 진행되는 ‘베러위크’ 기획전에서는 ‘유아왓유잇’ 식물성 간편식을 약 40% 할인 가격으로 판매하며 일상 속에서 식물성 대안식을 즐길 수 있는 경험을 제공한다.

신세계푸드 관계자는 “식물성 대안식을 외식 메뉴로 경험할 수 있는 ’유아왓유잇’ 코엑스점과 식물성 간편식을 통해 소비자들이 식물성 대안식에 대한 긍정적인 경험을 늘리기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 소비자들이 더 쉽고 편하게 식물성 대안식을 즐길 수 있도록 판매채널을 확대하고 고객 입맛을 고려한 제품을 개발해 대표 대안식품 브랜드로 육성할 계획”이라고 말했다.