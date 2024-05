동력 얻은 ‘모디노믹스’… 인도 ETF에 여윳돈 넣어볼까 [마이머니]

미국 달러화 강세의 지속, 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 가능성 약화, 중동 분쟁 및 미·중 갈등 등 지정학적 위험 상승 등으로 자본시장을 둘러싸고 불확실성이 점차 커지고 있다. 해외시장 중에는 미국에 대한 투자 쏠림이 관측되지만, 일각에선 “좋은 투자처지만 다양한 위험이 있다”(헤지펀드 브리지워터어소시에이츠 창업자이자 억만장자 투자자 레이 달리오)며 국채 증대, 정치적 양극화 등 잠재적 악재를 지적하는 목소리도 들린다.

이런 가운데 새 투자처로 떠오르는 곳이 인도다. 중국에 이어 새로운 ‘세계의 공장’으로 떠오르고 있는 인도는 주요 생산국 대비 인건비가 저렴한 데다 14억명에 달하는 세계 최대의 인구를 자랑하는 등 성장 가능성이 크다. 또 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’를 기치로 강력한 제조업 기반 성장 전략을 펼치고 있는 나렌드라 모디 총리가 이끄는 여당이 현재 진행 중인 총선에서 승리, 3연임에 성공하면 정치적 불확실성이 제거되면서 연초 이후 강보합세를 보였던 인도 주식시장이 본격적인 상승세를 탈 것이라는 전망도 제기된다. 대표 주식지수인 니프티(Nifty)50 지수는 17일 기준 최근 한 달간 0.92%의 보합세를 보였다. 백찬규 NH투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “총선 결과 발표 이후 선거 불확실성 완화 및 모디 3기의 정책 관련 기대감이 상승 모멘텀(기회)으로 작용할 가능성이 있다”고 내다봤다.



이에 국내 자산운용사들이 내놓은 인도 관련 투자상품에도 자연히 관심이 쏠린다.



◆투자처로 급부상한 인도



국내 상장지수펀드(ETF) 시장 1·2위를 다투는 미래에셋자산운용과 삼성자산운용은 최근 인도 관련 투자상품 개발에 힘을 쏟고 있다. 지난해 4월 각각 ‘TIGER 인도 니프티50 ETF’와 ‘KODEX 인도 니프티50 ETF’, ‘KODEX 인도 니프티50 레버리지(합성) ETF’를 출시한 바 있다. 니프티50을 추종하는 상품으로 인도 증권거래소에 상장된 대표 종목 50개에 투자한다. 앞서 2014년 키움자산운용이 니프티50을 추종하는 ‘KOSEF 니프티50 ETF’를 출시했었는데, 두 자산운용사도 인도 증시 성장세에 이들 상품을 내놨다.



미래에셋자산운용이 올해 출시한 ‘TIGER 인도빌리언컨슈머 ETF’는 인도 소비시장에 집중 투자하는 것이 특징이다. 전 세계에서 인구가 가장 많은 인도의 내수시장 발전을 예측해 대표 소비재 기업에 투자한다. 기초지수는 ‘인도빌리언컨슈머 지수’로 인도 소비시장의 구조적인 성장 및 장기소비 추세에 부합하는 섹터 종목 20개를 편입해 투자한다. 전기차 및 상용차 1등 기업 타타자동차, 자동차 및 기계·정보기술(IT)·방위산업 기업인 마힌드라 그룹, 대표 럭셔리 보석 브랜드인 타이탄 컴퍼니, 인도 국민의 사랑을 받는 식품기업 네슬레 인디아, 최대 생활용품 기업 힌두스탄 유니레버 등이 포함됐다.



삼성자산운용이 올해 내놓은 ‘KODEX 인도 타타그룹 ETF’는 인도 최대 기업집단인 타타그룹에 투자하는 상품이다. 150년 전통의 타타그룹은 100여개 계열사를 보유하고 있으며 ‘인도의 삼성’으로 불리고 있다. 인도의 3대 성장 동력인 소비재와 IT, 인프라 산업을 선도하는 초대형 그룹이기도 하다. 이 ETF의 기초지수는 타타그룹 지수로 그룹 내 핵심 10개 기업에 선별 투자한다. 타타자동차 외에 인도 최대이자 세계 10대 철강기업인 타타 스틸, 인도 최대 규모의 종합 에너지 기업인 타타 파워 등이 대상이다.



삼성자산운용은 니프티50 관련 상품을 금융 37%, 소비재 22%, IT 16% 등으로 구성했지만, 타타그룹 지수 상품에선 안정적인 흐름을 보이는 소비재 섹터 비중을 55%로 높였다. 나아가 차별적인 성장이 기대되는 IT와 인프라를 각각 26%와 19%로 가져가 보다 높은 성과를 추구한다는 게 삼성자산운용의 설명이다.

◆특색 있는 인도 투자도 ‘주목’



다른 자산운용사들도 인도 관련 상품을 운용 중이다.



먼저 NH-아문디(Amundi)는 ‘인도 대형주 포커스펀드’를 내놨다. 인도에서 가장 큰 로컬 자산운용사인 SBI자산운용이 운용하는 펀드에 주로 투자한다. 대형주 위주의 포트폴리오 구성으로 안정성을 추구한다. 최근 3년간 인도 증시에서 중·소형주의 상승률이 굉장히 가파른 추이를 보인 만큼 상대적으로 낮게 성장한 대형주 위주로 포트폴리오를 구성하면 장기적으로 안정적인 수익 추구가 가능하다는 게 NH-아문디의 전언이다. 정부 지출, 소득 증가, 소비 확장이라는 인도 경제 성장 키포인트에 맞춰 산업재와 소비재, 금융 섹터에 초과 비중을 가지고 운용하는 한편 현금 비중을 약 5% 내로 최소화하고 실질적 주식 비중을 최대한으로 유지해 투자 성과 극대화를 추구한다.



KB자산운용이 운영하는 ‘KB 인디아 증권 자투자신탁(주식)’ 펀드는 인도에서 가장 오래된 자산운용사 UTI를 통해 위탁 운용하는 상품이다. 퀄리티와 성장성, 밸류에이션 등 3가지 항목에 철저하게 부합하는 종목 위주로 선정하며, 장기적으로 예측 가능하고 안정적인 성과가 기대되는 업종에 투자하는 것을 원칙으로 삼는다. 아울러 중소형주에서 초과 성과 기회를 탐색한다. 금융(23.7%), 경기소비재(17.2%), 헬스케어(11.1%) 비중이 높은 편으로, KB자산운용 측은 인도의 성장으로 중산층 확대 및 내수 확대가 일어나고 기술도 적극 개발되는 만큼 수혜를 기대해 볼 수 있다고 설명했다.



아울러 KB자산운용은 이커머스 및 유통, 재량소비(가구, 전자제품, 양복, 과자 등을 자유로이 소비), 핀테크, 인프라, 첨단 제조 등 현지의 핵심 성장 테마 기업 종목을 선별해 집중 투자하는 ‘인도 성장 셀렉션 액티브 펀드’ 출시를 준비 중이다.



한국투자신탁운용이 지난해 말 출시한 ‘한국투자 인도 5대대표그룹펀드’는 현지 산업 전반을 견인해 성장 수혜를 집중 누릴 것으로 예상하는 5대 대표 그룹(타타·인포시스·HDFC·릴라이언스·바자즈)에 60% 이상 투자하는 상품이다. 이들 기업은 앞으로 인도 성장을 이끌 유망 산업인 디지털, 신재생, 산업재와 관련된 사업을 한다. 펀드는 인도 현지 운용사인 닛폰생명보험(Nippon Life) 자산관리회사(AMC)의 자문을 바탕으로 투자 비중을 조정한다. 한국투신운용 측은 대표그룹주 투자로 인도 정부 주도의 미래 핵심 성장산업에 투자하는 효과를 기대할 수 있으며, 하위 계열사 종목 편입으로 안정적인 모기업 자본력을 통해 빠르게 성장하는 중소형 계열사에도 투자하는 효과를 함께 누릴 수 있다고 설명했다.