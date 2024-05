동국대 WISE캠퍼스 이유경 교수팀 '무역학회 우수논문상' 수상

동국대 WISE캠퍼스는 경영학과 이유경 교수와 리우위 박사, 국제비즈니스협동과정의 리이 박사과정 학생이 공저한 'Scale Development and Validation of a Measure of Green Country Image' 논문이 '2024 무역학회 춘계정례학술대회'에서 우수논문상을 수상했다고 26일 밝혔다.

이 논문은 세계 각국이 인간과 환경이 중심이 되는 첨단 기술 산업 국가로 질적 성장을 도모하고 있고 다국적 기업들의 주요 수출 품목에도 변화가 나타남에 따라 Green Country Image(GCI)를 활용한 국제마케팅 전략의 가치를 역설했다.

이유경(왼쪽부터) 교수와 리우위 박사, 리이 박사과정 학생. 동국대 WISE캠퍼스 제공

특히 GCI라는 새로운 이론적 개념과 측정도구 개발을 통해 국제마케팅 분야에서 중요한 실무적, 학술적 기준을 제시한 공로를 인정받아 우수논문상을 수상했다.

이유경 교수는 동국대학교 경영학과 교수로 재직하며 국제마케팅과 관련한 다수의 논문을 SSCI 및 KCI 학술지에 발표하는 등 다수의 학술상을 수상했다.

앞서 2021년과 2024년에는 동국학술상을 받기도 했다.

한편, (사)한국무역학회는 1974년 설립돼 SSCI 등재지인 'Journal of Korea Trade'와 한국등재학술지인 '무역학회지'를 발간하고 있다.