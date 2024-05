오비맥주, ‘마케팅스쿨’ 3기 신입생 모집…글로벌 인재 육성

오비맥주는 글로벌 마케팅 인재를 육성하는 마케터 교육 프로그램 '오비맥주 마케팅스쿨' 3기 신입생을 6월16일까지 모집한다고 26일 밝혔다.

마케팅스쿨 3기 신입생 모집 포스터(오비맥주 제공)

올해는 ‘공유하고, 나누다(Sharing, the Shared)’라는 콘셉트 하에 오비맥주 현업 마케터들의 실전 마케팅 노하우 전수는 물론 교육 참가자들 간의 네트워킹 강화를 위한 동아리 프로그램, 관심 있는 분야의 실전 경험을 위한 멘토링 프로그램 등도 특별히 마련했다.

오비맥주 마케팅스쿨은 다양한 경험을 갖춘 오비맥주의 현업 마케터들이 실제 사례 중심의 생생한 경험담을 제공하는 것이 특장점이다. 교육 커리큘럼은 오비맥주의 마케팅 철학을 시작으로 △소비자 분석과 이해 △브랜드 케이스 스터디 △이노베이션 프로세스 및 창의적 사고/솔루션 △캠페인 아이디어 개발로 구성됐다. 마지막 주에는 참가자들이 직접 개발한 아이디어 기획안을 발표하는 시간을 갖는다. 최종 우승자에게는 AB인베브의 글로벌 인재채용 프로그램인 ‘GMT(Global Management Trainee Program)’ 전형의 서류 통과 기회를 부여한다.

오비맥주 마케팅스쿨 3기 신청은 오비맥주 홈페이지에서 가능하다. 서류 합격자들은 딱딱한 면접 분위기를 탈피한 파티 형식의 그룹 면접을 거쳐 최종 선발될 예정이다. 모집 인원은 학생들이 온전히 교육에 집중할 수 있도록 40명으로 제한한다. 교육은 방학 기간인 7월에서 8월 사이 매주 토요일 6주간 운영된다. 프로그램 관련 상세 내용은 오비맥주 공식 홈페이지와 오비맥주 마케팅스쿨 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

알렉산더 람브레트(Alexander Lambrecht) 오비맥주 마케팅 부사장은 “오비맥주의 마케팅 전략과 창의적이고 혁신적인 사고방식을 공유함으로써 미래 인재들이 글로벌 마케터로 성장할 수 있도록 도움을 주는 것이 마케팅 스쿨의 취지”라며, “주류업계를 선도하고 있는 오비맥주는 앞으로도 마케팅의 핵심 가치인 ‘크리에이티브 효과성(Creative Effectiveness)’을 기반으로 현업 마케터, 마케팅스쿨의 신입생과 졸업생간 지식 공유의 장을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 오비맥주는 ‘우리는 더 크게 환호할 미래를 위하여 큰 꿈을 꿉니다(We Dream Big to Create a Future with More Cheers)’라는 기업 슬로건 아래, 미래 세대의 도전과 성장을 지원하고 창의적인 아이디어를 기반으로 지식 공유의 사회적 가치를 실현하고 있다.