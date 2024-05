네덜란드 해군 호위함 트롬프함, 6월 초 부산 기항

네덜란드 해군 호위함 트롬프함이 다음달 1일부터 5일까지 부산 해군작전기지에 기항한다고 주한 네덜란드 대사관이 29일 밝혔다.

트롬프함은 광범위한 최신 기술을 포함하는 네덜란드 해군의 가장 진보된 군함 중 하나다. 강력한 방공능력을 갖췄으며, 탄도미사일 추적훈련 등에도 참가했다.

트롬프함은 지난 몇 달 동안 홍해에 배치되어 해상 보안 작전인 번영의 수호자 작전 (Prosperity Guardian: 미국 주도의 다국적 연합군의 홍해 상선 보호 작전) 및 아스피데스 작전(Aspides: 유럽연합의 홍해 상선 보호 작전)를 지원했다.

트롬프함의 방한은 네덜란드의 인도태평양에 대한 관심과 맞닿아 있다.

카이사 올롱그렌 네덜란드 국방부 장관은 2022년 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에서 네덜란드가 안정과 안보를 지원하기 위해 2년에 한번씩 호위함을 인도 태평양 지역으로 전개 할 것이라고 밝힌 바 있다.

부산해군기지를 출발한 후 트롬프함은 국제 대북 제재를 이행하기 위해 국제 해역에서 지원을 제공할 예정이다.

이는 태평양 안보 해양 교류(PSMX) 및 일본 요코스카에 본부를 둔 다국적 해상 감시망(ECC Cell)과 협력하여 이루어진다. 트롬프함의 배치와 훈련 참여는 네덜란드와 유럽연합(EU)이 지역 해양 안보에 구체적으로 참여하고 있음을 보여준다.

부산 기항 기간 동안 주한 네덜란드 대사관은 ESIWA(European Security in and With Asia) 프로젝트와 공동으로 해양안보 세미나를 주최한다. 대북 해상제재 강화에 관한 주제로, 세미나를 통해 기존의 정책 대화를 계속해서 지원하며 유럽연합 (EU)과 한국 간의 해양안보에 대한 기존 협력을 강조하고자 한다.

다음달 3일에는 카이사 올롱그렌 네덜란드 국방부 장관과 온노 아이헬스하임 국방총장이 방한하여 한국 정부와의 회담 등 다양한 활동이 계획되어 있다.