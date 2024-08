구도일, 매와 함께 날다…에쓰오일, 새 TV 광고 선보여

에쓰오일(S-OIL)은 '창의적인 에너지의 힘'을 키워드로 하는 새 TV 광고 ‘구도일 캔 두 잇’(GooDoil Can Do it) 시즌2를 선보였다고 2일 밝혔다.

제품의 품질을 강조했던 기존 광고와 달리 이번에는 ‘창의적인 에너지의 힘’을 키워드로 미래지향적 메시지를 CM송으로 전달하고, 새로운 세계관을 질문하고 답하는 형식이 적용됐다.

영상 속에서 구도일은 2026년 완공 예정인 국내 최대 규모의 석유화학 생산설비프로젝트인 ‘샤힌 프로젝트’를 상징하는 매와 함께 날고 있다. 구도일이 숲과 강을 가로지르고 빌딩 사이를 날자 화려한 팝아트 세상이 펼쳐진다.

에쓰오일은 광고 주목도를 높이기 위해 트렌디한 표현기법을 적용했다고 설명했다. 영상 속 팝아트는 국내 인기 작가 ‘몰리’와 협업을 통해 제작했다.

CM송은 다양한 오리지널사운드트랙(OST) 프로듀싱으로 유명한 에이컴즈 서우영 감독이 작사·작곡을 맡았다. 오리지널 CM쏭의 느낌을 유지하되, 광고 영상에 맞춘 포크록 멜로디로 브랜드 메시지를 전달했다.