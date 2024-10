한국기술교육대 박지원 교수 2024 Asian AHRD Conferecne 최우수 논문상

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 테크노인력개발전문대학원 박지원 교수와 한지영 박사과정 대학원생이 최근 고양시 킨텍스에서 개최된 ‘2024 Asian AHRD Conference’에서 최우수 논문상을 수상했다고 14일 밝혔다.

AHRD(Academy of Human Resource Development) Conference는 세계 최대의 인적자원개발(HRD) 관련 학회로 매년 미국과 유럽, 그리고 아시아에서 학회를 개최하고 있다.

한국기술교육대학교 테크노인력개발전문대학원 박지원 교수(아래 왼쪽)와 한지영 박사과정생이 ‘2024 Asian AHRD Conference’에서 최우수 논문상을 수상했다.

박지원 교수의 수상 논문은 ‘변혁적 리더십이 무형식 학습활동, 긍정심리자본, 학습전이에 미치는 영향: 이공계 대학원생과 연구원의 집단차이 분석(The impacts of transformational leadership on informal learning activities, positive psychological capital, and learning transfer: Focusing on the group difference in researchers of Korean science and engineering universities)’으로 이번 학회에서 발표된 53개의 논문 중 심사위원의 평가 과정을 거쳐 선정된 2개의 최우수 논문 중 하나다.

박 교수는 “이번 연구는 변혁적 리더십이 무형식 학습과 긍정심리 자본을 촉진하고 이를 통해 학습전이를 이루는 과정을 밝혀냈다”며 “이는 변화하는 기술 환경 속에서 리더십의 새로운 역할을 제시하며, 이공계 교육과 연구에 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있는 시사점을 제공한다”고 소개했다.