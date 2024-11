尹 ‘뉴스위크’서 盧·文 영부인 언급에 곽상언 “동문서답… 윤석열 검사의 부활”

미국 시사주간지 ‘뉴스위크’ 표지. 대통령실 제공

최근 미국 시사주간지 ‘뉴스위크’ 인터뷰에서 윤석열 대통령이 부인 김건희 여사 관련 질문에 이전 정권의 영부인을 언급하자, 노무현 전 대통령 사위인 곽상언 더불어민주당 의원이 “동문서답으로 과녁을 다른 곳에 옮기고 있다”고 맹비난을 퍼부었다.

곽 의원은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “김건희 여사 혐의와 그 대응방법을 물었는데 윤 대통령은 ‘전임 정부의 영부인 혐의’에 대해 답했다”며 이같이 지적했다. 이어 “윤 대통령은 ‘전임 정부의 영부인’ 중에서 오직 ‘노무현 대통령의 영부인’과 ‘문재인 대통령의 부인’에 대해서만 답했다”며 “전임 정부의 영부인 혐의를 부각하는 게 향후 김건희 여사 혐의에 대한 대응방법임을 분명히 했다”고 날을 세웠다.

앞서 윤 대통령은 뉴스위크가 지난 8일 공개한 인터뷰에서 “이전 정권의 영부인들도 논란에 휩싸였다”며 “문재인 전 대통령의 부인은 전용기로 타지마할에 여행가면서 파문을 일으켰고, 노무현 전 대통령 부인은 뇌물 수수 혐의를 받았다”고 말했다. 이어 “한국은 영부인에게 엄격한 기준을 적용하는 유일한 나라가 아닐 것(Korea is probably not the only country in the world to hold the first lady to strict standards)”이라며 “야당이 이 문제를 지나치게 정치화하려고 시도하면서 저의 부인을 둘러싼 논란이 과장된 것도 사실”이라고 강조했다.

윤 대통령은 특히 야당이 추진 중인 특검(김건희 여사 특검법)에 대해 “정치공세에 불과하고 유감”이라며 “검찰의 부당행위나 공정성 침해에 대한 신뢰할 만한 의혹이 있을 때 특검이 임명되는 것”이라고 받아치기도 했다.

곽 의원은 SNS에서 “윤석열 검사가 다시 부활한 느낌”이라며 “이렇게 동문서답하며 과녁을 다른 곳으로 옮기고 있다”고 쏘아붙였다. 계속해서 “김건희 여사께서 자신의 행위에 상응하는 고통을 받아야 한다”며 “그래야 법률적 정의와 공정이 미력하나마 회복된다”고 주장했다.

나아가 “김건희 여사께서는 노무현 대통령의 영부인께서 받으신 고통과 같은 종류와 같은 정도의 고통을 동일한 시간 동안 꼭 겪길 바란다”며 “윤석열 검사가 과거 저를 포함한 저의 가족, 노무현 일가 수사를 했으니 꼭 그리되어야 한다”고 했다.