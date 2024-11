양다일, 정규 3집 ‘마이 인스큐어’ 하이라이트 메들리 공개

가수 양다일의 정규 3집 ‘마이 인스큐어(My insecure)’ 하이라이트 메들리가 공개됐다.

브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 28일 발매되는 양다일의 정규 3집 ‘마이 인스큐어’의 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 분위기를 끌어올렸다.

공개된 영상에는 첫 번째 트랙 스톱 러빙 유(‘Stop Loving You)’와 선공개 곡이었던 ‘어바웃 유(about you)’를 시작으로 ‘페이지(page)’ , ‘디스 러브 이스 골드(this love is gold)’, ‘사랑해줘’, ‘프라이데이(FRIDAY)’, ‘스루 더 나이트(Through the night)’, ‘어 콜 어웨이(A call away)’, ‘콜 미 모어 섬타임즈(Call me more sometimes)’, ‘커튼 콜(Curtain Call)’까지 10곡의 하이라이트 음원이 담겼다.

이번 정규 앨범의 타이틀곡은 총 3곡이다.

첫 번째 타이틀곡 ‘디스 러브 이즈 골드’는 뉴 잭 스윙이 스며든 POP R&B 발라드 장르의 곡으로, 금의 모양이 만들어지는 과정을 사랑에 비유하며 표현했다.

또 다른 타이틀곡 ‘사랑해줘’는 양다일 특유의 감미로운 보컬과 어우러지는 기타 사운드가 돋보이는 R&B 팝 장르의 곡이다.

마지막 타이틀곡 ‘스루 더 나이트’는 리듬감 있는 미디엄 템포의 R&B 곡으로 따뜻한 분위기의 트랙 위에 쓸쓸하면서도 차가운 보컬이 얹어져 상반된 매력을 더했다.

이번 앨범은 약 4년 만에 발매되는 정규 앨범으로, 양다일이 그동안 선보였던 음악과는 또 다른 과감한 음악적 시도를 담아냈다.

정통 R&B부터 팝 발라드 장르까지 다채로운 팝 사운드로 채운 10개의 트랙을 통해 그의 음악적 고민을 엿볼 수 있다.