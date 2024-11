SPC 배스킨라빈스, ‘2024 크리스마스 케이크’ 17종 출시

서울 강남구 ‘워크샵 바이(Workshop by) 배스킨라빈스’ 매장에서 SPC 배스킨라빈스의 ‘2024 크리스마스 케이크’를 모델들이 선보이고 있다. 배스킨라빈스 제공

SPC 배스킨라빈스가 2024년 크리스마스 케이크 17종을 공개했다.

올해 배스킨라빈스의 크리스마스 테마는 ‘와츄원 포 홀리데이(What you want for Holiday)’다. 다양한 플레이버를 하나의 케이크에 담아 각기 다른 입맛과 취향을 만족시키는 대표 아이스크림 케이크 ‘와츄원’을 중심으로 새로운 디자인과 플레이버 조합을 선보인다.

‘와츄원’은 밀도와 질감이 다른 아이스크림을 조합해 독창적인 디자인을 완성하는 배스킨라빈스만의 ‘워터컷(Water Cut·높은 수압으로 케이크를 정교하게 자르는 방식)’ 기술로 제작되며, 연말 모임과 파티에 어울리는 다양한 크리스마스 케이크로 소비자들의 주목을 받고 있다.

대표 제품으로는 중앙의 별 모양 열쇠를 돌리면 초코볼과 다양한 맛의 아이스크림이 등장하는 ‘웰컴 투 와츄원 하우스’, 케이크 정면의 기차 장식을 당기면 숨겨진 캔들이 나타나는 ‘스윗 트레인 와츄원 타운’ 등으로 디자인 요소에 재미를 더했다. 이 밖에도 ‘파티 와츄원’, ‘딥핑 카라멜 퐁듀 와츄원’ 등 색다른 디자인의 와츄원과 ‘포차코의 러블리 윈터’ 등 캐릭터 케이크도 선보였다.

배스킨라빈스는 다음달 15일까지 아이스크림 케이크 사전예약 시 해피오더 애플리케이션에서 8000원, 땡겨요와 카카오톡 선물하기에서 최대 1만원까지 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.