5일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 밸런타인데이 시즌 시작에 맞춰 'Where All Love Comes Together'(모든 사랑이 모여 특별한 기억이 되는 곳)를 주제로 출시한 '아몬드 크림 오트 라떼'와 '헤이즐넛 클라우드 모카', '키친 2025 딸기 치즈 케이크' 등을 선보이고 있다.