고용노동부 △직업능력정책국장 임영미 △통합고용정책국장 권진호
한국예탁결제원 ◆부장 보임 △증권담보부 김정태 △정보보호최고책임자 조성국 △IT서비스1부 손영일 ◆부장 전보 △경영전략부 최흥규 △증권예탁부 박종진 △글로벌금융부 박중훈 △글로벌시장1부 배재호 △글로벌시장2부 김홍진 △의결권서비스부 이정욱 △차세대추진1실 실장 이승환 △차세대추진2실 실장 이형근 △홍보부 박인선(4월21일자) △IT서비스2부 박선혜(4월21일자) △주식·파생등록부 이민희(4월21일자) ◆팀장 보임 △경영전략부 ESG경영팀 송병도 △인사부 노사협력팀 이황 △청산결제부 주식결제팀 조홍래 △혁신금융실 토큰증권사업팀 윤원종 △IT기획부 AI·디지털혁신팀 황진광 △차세대추진1실 선임전산역(경영지원시스템) 신명진 △〃 선임조사역(사업총괄) 박활 △차세대추진2실 선임조사역(차세대2단계개발) 박종철
[인사] 고용노동부 외
고용노동부 △직업능력정책국장 임영미 △통합고용정책국장 권진호
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