권오준 전 포스코 회장 ‘철과 인류’를 논하다

한국과학기술단체총연합회가 13일 ‘과학, 시대를 잇다’ 토크 콘서트 행사를 연다고 11일 밝혔다.



올해 처음 기획된 이번 행사는 분기별로 국내 과학기술분야에서 큰 업적을 쌓은 전문가와의 대담 행태로 진행되며, 그 첫 주자로 권오준 전 포스코그룹 회장이 연사로 선정됐다. ‘철을 통한 인류 여정 추적(Tracing the Journey of Humanity Through the Lens of Steel)’이라는 주제로 윤의준 한국공학한림원 회장이 대담자로 나서 국내 철강 분야 전문가들과 함께 인류와 철 그리고 미래에 대한 다양한 이야기를 나눈다.



권 회장은 서울대 금속공학과를 졸업하고 미국 피츠버그대 대학원에서 금속공학 박사학위를 받은 철강 전문가로 철강기술의 세계화는 물론 리튬 등 이차전지 분야 원천 소재 등 소재 국산화에 크게 기여했다. 이 공로로 2016년 대한민국 최고 과학기술인상을 수상한 바 있다. 이후 그는 ‘철을 보니 세상이 보인다’와 ‘Steel Odyssey(스틸 오디세이)’ 등을 집필했으며, 특히 영문 저서인 Steel Odyssey는 영국, 미국 등 관련 분야 전문가들로부터 “철강 발전과 인류사회 발전 간의 상호관계에 대한 뛰어난 분석과 설명으로 탈탄소화 시대, 강철의 미래 역할에 대해 귀중한 통찰을 제공하고 있다”는 호평을 받았다.



행사는 13일 오전 10시 서울 강남구 역삼동 한국과학기술회관에서 열린다.