세븐틴, 2024년 ‘글로벌 아티스트 차트’ 3위

지난해 세계에서 가장 큰 인기를 누린 아티스트 명단에 세븐틴과 스트레이 키즈 등 K팝 그룹들이 이름을 올렸다. 18일(현지시간) 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 ‘글로벌 아티스트 차트 2024’에 따르면 세븐틴은 팝스타 테일러 스위프트, 래퍼 드레이크에 이어 3위를 기록했다. 스트레이 키즈는 5위, 엔하이픈은 14위를 차지했다.

IFPI ‘글로벌 아티스트 차트’에 진입한 세븐틴(왼쪽)과 스트레이 키즈. IFPI 제공

전 세계 8000개 이상 음반사를 회원으로 보유한 IFPI는 매년 음반 산업 동향을 확인할 수 있는 순위를 발표한다.



글로벌 아티스트 차트는 실물 음반 판매량과 음원 다운로드 및 스트리밍 수치를 종합해 산출한다. 그해 가장 큰 인기를 끈 가수를 가늠할 수 있는 지표로 여겨진다.



세븐틴과 스트레이 키즈는 2023년 이 차트에서 각각 2위와 3위를 기록했다. 엔하이픈이 이름을 올린 것은 이번이 처음이다. 이들 세 그룹은 ‘글로벌 앨범 차트 2024’에서도 나란히 ‘톱10(10위)’ 안에 들었다.



글로벌 앨범 차트는 개별 앨범의 실물 음반 판매량, 음원 다운로드와 스트리밍 수치를 종합한 순위다.



엔하이픈의 정규 2집 ‘로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)’가 4위로 K팝 음반 중 가장 높은 순위를 차지했다. 세븐틴은 열두 번째 미니음반 ‘스필 더 필스(SPILL THE FEELS)’와 베스트 앨범 ‘17 이즈 라이트 히어(17 IS RIGHT HERE)’가 각각 6위와 8위에 위치했다. 스트레이 키즈는 미니음반 ‘에이트(ATE)’로 10위에 올랐다.