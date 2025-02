‘킬링 미 소프트리 위드 히스송(Killing Me Softly with His Song)’으로 한국에서도 유명한 미국의 여성 팝가수 로베타 플랙이24일(현지시간) 별세했다고 AP통신이 보도했다. 향년 88세.

사진=AP연합뉴스

플랙의 홍보 담당자인 일레인 쇼크는 성명을 통해 플랙이 가족이 지켜보는 가운데, 자택에서 숨을 거뒀다고 전했다.

플랙은 2022년 근위축성 측상경화증(ALS·루게릭병)을 앓고 있어 더 이상 노래할 수 없다고 밝혔다. 고인은 1972년과 1973년 2년 연속으로 그래미상 ‘올해의 레코드’를 수상하며 전성기를 보냈다.