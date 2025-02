"음주는 책임있게"…디아지오코리아, 위댐보이즈와 캠페인 진행

디아지오코리아는 댄스크루 ‘위댐보이즈’를 책임음주 홍보대사로 선정하고, ‘춤은 자유롭게, 음주는 책임 있게(Dance Freely, Drink Responsibly)’ 캠페인을 시작한다고 25일 밝혔다.

디아지오코리아 제공

디아지오코리아는 책임음주 캠페인 홍보대사 위댐보이즈와 함께한 댄스 챌린지 영상을 디아지오 글로벌 채널 및 위댐보이즈 공식 채널에서 공개했다.

해당 댄스 챌린지는 리드미컬한 비트, 적당한 음주의 중요성을 강조한 가사와 이를 반영한 캐치한 안무를 활용해 책임음주 메시지를 표현했다. 특히, 가사에는 충분한 수분 섭취를 강조하는 ‘술 한잔에 물 한잔해’, 적당한 음주를 위해 저도수 혹은 논알콜 옵션을 선택할 수 있다는 내용을 강조하는 ‘알코올 대신 골라 논알코올’ 그리고 ‘취하는 것보다 less is more’ 외에도 맥주, 와인, 증류주의 표준잔에는 동일한 양의 알코올이 함유돼있다는 ‘all drinks are equal(모든 술은 동등하다)’ 등의 메시지를 담았다.

춤이 주는 활기찬 에너지와 책임 음주 메시지를 결합한 이번 캠페인 슬로건 ‘Dance Freely, Drink Responsibly (춤은 자유롭게, 음주는 책임 있게)’는 삶을 즐기는 동시에 신중한 선택을 할 수 있도록 독려하는 의미를 담고 있다. 추후 위댐보이즈의 댄스 챌린지 제작 과정이 담긴 비하인드 영상도 공개될 예정이다.

디아지오는 캠페인 댄스챌린지 론칭과 함께 2021-2024 월드클래스 코리아 역대 우승 바텐더들과 협업해 지속 가능한 음주 문화를 전파하며, 업계와의 협력도 강화한다. △앨리스 청담의 김하림 바텐더(2024 우승자) △소코의 김민홍 바텐더(2023 우승자) △파인앤코의 유민국 바텐더 (2022 우승자) △페르마타의 양효준 바텐더(2021 우승자)는 댄스 챌린지를 포함한 이번 캠페인에서 영감을 받은 ‘기네스 0.0 칵테일’ 등 논알코올 및 저도수 칵테일 메뉴를 개발해 한정 기간 판매하며, 프로모션 기간 동안 소비자 이벤트를 진행할 예정이다.

디아지오코리아 제공

소비자들은 댄스 챌린지 참여 및 드링크아이큐 칵테일 주문 후 해시태그 및 계정태그와 함께 개인 인스타그램에 업로드하면 선착순으로 드링크아이큐 칵테일 1잔을 즐겨볼 수 있다.

한편, 디아지오코리아는 캠페인의 일환으로 ‘드링크아이큐(DRINKiQ)’ 캠퍼스 어택을 진행할 예정이다. 술자리가 늘어나는 개강 시기를 맞아 술을 처음으로 접하기 시작하는 Z세대 대학생들을 대상으로 캠페인을 진행해 초기에 올바른 책임음주 인식을 확립할 수 있도록 돕는다.

3월에 진행될 캠퍼스 어택은 ‘비음주 운전 vs 음주 운전 게임’과 ‘드링크아이큐 퀴즈’ 등 다양한 참여형 활동을 통해 현장에서 책임음주에 대한 메시지를 확인하고, 건전한 음주 습관의 중요성을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

디아지오코리아 프라트메시 미슈라(Prathmesh Mishra) 대표는 “디아지오는 소비자들에게 올바른 음주 상식을 제공하고 책임 음주 문화를 조성하는 데 앞장서기 위해 매년 다양한 캠페인을 진행해 오고 있다”며 “올해는 위댐보이즈와 협업해 전 세계를 휩쓸고 있는 K-컬쳐, 특히 K-댄스의 에너지를 담은 캠페인을 통해 즐거운 삶을 추구하면서도 책임감 있는 음주를 장려하는 메시지를 전달할 수 있어 의미있게 생각한다”고 밝혔다.

디아지오코리아 제공

위댐보이즈의 리더 바타는 “위댐보이즈 멤버들과 직접 구상한 안무를 통해 책임 있는 음주 문화에 대한 메시지를 전파할 수 있다는 점에 큰 매력을 느껴 이번 캠페인에 함께하게 되었다”며 “춤이라는 재미있고 창의적인 방식으로 접근한 이번 캠페인을 통해 많은 분이 챌린지에 동참해 보고, 동시에 책임 있는 음주문화에 대해 다시 한번 생각해 볼 수 있는 계기가 되었으면 한다”고 전했다.