한국증권학회장에 전진규 동국대 교수 취임

한국증권학회는 28일 열린 49차 정기총회에서 전진규 동국대 경영대학 교수가 42대 회장으로 취임했다고 밝혔다.

전진규 한국증권학회 신임 회장. 한국증권학회 제공

전 신임 회장은 성균관대학교 경영학과에서 학사와 석사 학위를 취득했고 미국 앨라배마대학교(University of Alabama)에서 재무학 박사 학위를 받았다. 이후 웨스턴 오레곤대학교(Western Oregon University) 경영학과 교수 등을 역임했으며 기획재정부 기금평가단 평가위원 및 한국자산관리공사, 사립학교교직원연금공단, 군인연금 등 자산운용 관련 위원으로 활동해왔다.

1976년 창립된 한국증권학회는 아시아 재무·금융분야 중 가장 오래된 학회다. 주요 사업으로는 영문 학술지 AJFS(Asia-Pacific Journal of Financial Studies) 및 국문 학술지 KJFS(Korean Journal of Financial Studies) 연 6회 발간, 학술행사(정기학술대회 및 국제학술대회) 연 4회 개최, 정책심포지엄 연 4회 개최, 연 30여 편의 연구지원 사업 등이 있다.