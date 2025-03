현대모비스 “모빌리티 패러다임 선도”

현대모비스가 신규 비전을 발표하며 미래 모빌리티의 패러다임을 선도하겠다는 의지를 밝혔다.



현대모비스는 경기 용인 기술연구소에서 이규석(사진) 사장을 포함한 임직원 300여명이 참석한 가운데 ‘비전 선포식’을 개최했다고 13일 밝혔다.



새 비전은 ‘미래 자동차 산업의 새로운 패러다임을 주도하고, 혁신 기술과 솔루션으로 한계를 뛰어넘어 세계 시장을 확장한다’는 뜻의 ‘리드 더 시프트 인 모빌리티, 무브 더 월드 비욘드 파서빌리티(Lead the Shift in Mobility, Move the World beyond Possibilities)’로 정해졌다.



현대모비스는 새 비전 선포를 통해 임직원들의 공통된 목표 의식 아래 내부 결속력을 공고히 하고, 급변하는 모빌리티 시장의 패러다임을 이끌고자 하는 회사의 지향점을 분명히 했다.



비전의 지향점은 모빌리티 혁신 선도, 글로벌 고객 확대, 한계 없는 성장으로 요약된다. 현대모비스는 소프트웨어 중심 차(SDV), 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 등 전기차와 샤시안전 부품 분야에서 경쟁력을 높이고, 현재 10% 수준인 해외 고객사 매출 비중을 2033년까지 40% 수준으로 끌어올리겠다는 목표를 제시했다.



이 사장은 “비전 수립은 회사의 미래를 결정하는 변화를 위한 첫걸음”이라며 “어느 한 조직, 특정 부문만의 노력이 아닌 전사 차원에서 모든 조직이 한 방향 한뜻으로 비전 달성을 위해 주도적 변화에 동참하자”고 당부했다.