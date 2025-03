트럼프 “시진핑, 머지않은 미래 방미”

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 관세전쟁을 벌이고 있는 중국의 시진핑(習近平) 국가주석이 머지않은 시일 내에 미국을 방문할 것이라고 17일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 케네디센터 이사회에 참석한 자리에서 구체적인 시점을 언급하지는 않은 채 시 주석이 “그리 머지않은 미래에”(in the not too distant future) 미국을 방문할 것이라고 말했다고 로이터통신 등이 보도했다.



이는 트럼프 대통령의 집권 2기 취임 이후 미국의 잇단 대(對)중국 관세 부과로 미·중 관세전쟁이 재현되는 상황에서 나온 발언이라 주목된다. 트럼프 대통령은 지난달에 이어 이달 초에 미국으로 수입되는 중국산 제품에 10%씩 총 20%의 추가 관세를 부과하고, 중국도 이에 대한 보복으로 미국 농축산물 등에 대해 10∼15%의 관세를 매기는 등 반발하고 있다.



글로벌 패권을 두고 경쟁 중인 양국 정상의 회담은 6월로 논의되고 있다고 앞서 월스트리트저널(WSJ)이 보도하기도 했다. 두 정상은 트럼프 대통령의 취임식 직전인 지난 1월17일 전화 통화를 한 적이 있다. 트럼프 대통령은 취임 이후에도 구체적 시점과 내용을 밝히지 않은 채 시 주석과 통화했다고 한 적이 있지만, 중국 외교부는 1월17일 통화 사실만 공식 확인한 상태다.



트럼프 대통령은 또 이날 케네디센터에서 취재진과 만나 18일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화를 할 것이라고 확인했다고 백악관 공동기자단이 전했다. 트럼프 대통령은 “내일(18일) 푸틴 대통령과 통화해 심각한 곤경에 처한 (우크라이나) 병사들을 구출할 계획이다. 그들은 사실상 포로로 잡혀 있고 러시아군에 포위돼 있다”며 “내 도움이 없었다면 그들은 살아 있지 못했을 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이어 “우크라이나 상황은 좋지 않지만, 우리는 평화 협정, 휴전을 이룰 수 있을지 보겠다”며 “그리고 우리는 해낼 수 있을 것으로 본다”고 덧붙였다.