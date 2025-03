KDI대학원, QS 세계대학평가 논문인용지수 세계 2위

KDI국제정책대학원 전경사진 (제공: KDI국제정책대학원)

KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)이 ‘2025 QS 학문분야 세계대학평가(QS World University Rankings by Subject 2025) 사회정책·행정학(Social Policy & Administration)분야에서 세계 51+위권에 오르며, 연구 역량과 학문적 우수성을 국제적으로 인정받았다고 밝혔다.

KDI대학원 측에 따르면, 같은 분야에서 KDI대학원은 국내 5위에 해당하는 성과를 거두었으며, 종합대학이 아닌 학부가 없는 대학원대학(stand-alone graduate school)으로서 이룬 성취라는 점에서 더욱 의미가 있다.

특히, 이번 평가에서 사회정책·행정학 분야 논문 인용 지수(Citations) 부문에서 세계 2위에 오르며, 스탠퍼드대(Stanford University), 버클리대(UC Berkeley) 등을 앞서는 높은 연구 영향력을 입증했다. 이러한 성과는 KDI대학원이 정책 및 행정 연구 분야에서 글로벌 최상위 연구기관으로 자리매김하고 있음을 보여주며, 앞으로도 국제적 학문 교류와 연구 역량 강화를 통해 정책 연구와 교육을 선도해 나갈 것으로 기대된다.

QS 세계대학 학문 분야별 순위는 영국의 대학평가기관 QS(Quacquarelli Symonds)가 실시하는 권위 있는 평가다. 55개 세부 학문 분야를 평가하며, 국제 학생 유치와 대학 간 협력 관계 구축에 중요한 지표로 활용된다. 이번 평가는 학계 평판도(70%), 고용주 평판도(20%), 논문당 피인용도(10%) 항목을 기준으로 이루어졌다.

KDI대학원은 세계은행(World Bank), 유엔(UN), 유네스코(UNESCO) 등의 글로벌 기관과의 인턴십 프로그램을 제공하고, 미국 존스홉킨스 SAIS와 같은 세계적인 대학들과의 학생 및 연구 교류 협력을 통해 뛰어난 교육 프로그램과 독보적인 국제 네트워크를 교육에 적극적으로 접목시키고 있다.

이 외에도 KDI대학원은 학문적 우수성과 뛰어난 교수진을 인정받아 여러 차례 국제 인증을 획득해왔다. 2024년에는 국내 최초로 미국 전미행정대학원연합회(NASPAA)로부터 정책학(MPP), 개발정책학(MDP), 공공관리학(MPM) 세 개 프로그램의 연속 인증을 받으며, 국제적 교육 역량을 다시 한번 입증했다.

더불어, 최근 KDI대학원 김순희 교수는 2024년 엘스비어(Elsevier)와 스탠퍼드대가 선정한 정치학 및 행정학 분야 ‘세계 최상위 2% 연구자’에 2년 연속 포함되었으며, 해당 분야에서 한국인 연구자로는 단 2명 중 한 명으로 이름을 올렸다. 또한, 2022년 ‘Public Administration Review’에 공동 저자로 게재한 논문 <Platform Government in the Era of Smart Technology>는 해당 학술지에서 2022-2023년 가장 많이 인용된 상위 10개 논문에 선정되며 국제 학계에서 높은 평가를 받은 바 있다.