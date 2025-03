BMW코리아, BMW·MINI 최고 성과 딜러사 임직원 시상식 진행

사진=BMW코리아 제공

BMW 그룹 코리아(대표 한상윤)가 지난 18일, ‘BMW 그룹 코리아 어워드 2025(BMW Group Korea Awards 2025)’를 개최하고 2024년 한 해 동안 BMW와 MINI의 세일즈, 애프터세일즈, 파이낸셜 부문에서 최고의 성과를 거둔 딜러사 임직원을 대상으로 시상식을 진행했다.

7개 공식 딜러사의 주요 임직원이 참석한 이번 행사에서 2024년 BMW 베스트 딜러로 내쇼날모터스가, MINI 베스트 딜러로 바바리안모터스가 선정되는 영예를 안았다.

BMW 그룹 코리아 트레이닝 아카데미에서 인증하는 시니어 및 마스터 레벨 인증 영업직원 중에서 최고의 판매 성과를 달성한 BMW 세일즈 프리미엄 클럽(BMW Sales Premium Club)에는 코오롱모터스 조현우, 안이섭, 박홍민, 한독모터스 최재현, 유호열, 강희병, 최우인, 박승민, 도이치모터스 김형민, 삼천리모터스 남궁정 등 총 10명이 선정됐다.

또한, 엑스퍼트(Expert) 레벨 인증 영업직원 중에서 최고의 실적을 거둔 BMW 세일즈 엑스퍼트 클럽(BMW Sales Expert Club)에는 한독모터스 김선혁, 이창호, 전성웅, 동성모터스 김현, 바바리안모터스 이훈태, 도이치모터스 김진희, 이동욱, 이재국, 박광호, 삼천리모터스 장선경 등 총 10명이 포함됐다.

부문별 최우수 세일즈 컨설턴트에 대한 시상도 진행됐다. BMW GKL 최우수 세일즈 컨설턴트로는 한독모터스 최재현이, BMW i 최우수 세일즈 컨설턴트로는 한독모터스 최우인이, BMW M 하이 퍼포먼스 최우수 세일즈 컨설턴트로는 도이치모터스 김진희가 각각 이름을 올렸다.

MINI 세일즈 프리미엄 클럽(MINI Sales Premium Club)에는 코오롱모터스 김은지, 최은진, 도이치모터스 이지훈, 남성권, 최승관, 이도현, 나홍석, 바바리안모터스 김채리, 김승민, 이민건 등 총 10명이 선정되었으며, MINI JCW 최우수 세일즈 컨설턴트인 ‘MINI JCW 챔피언’의 영예는 코오롱모터스 김은지가 차지했다.

MINI 최우수 전시장으로는 도이치모터스 하남 전시장이 선정되었으며, MINI 세일즈 올해의 루키로는 도이치모터스 최성진, 바바리안모터스 김예지, 코오롱모터스 배성우, 동성모터스 김수홍이 선정되었다.

고객에게 차량과 관련된 전문적인 제품 지식을 제공하는 프로덕트 지니어스(Product Genius) 부문에서는 베스트 BMW 지니어스에 코오롱모터스 이대건, 동성모터스 백현창이, 베스트 MINI 지니어스에 도이치모터스 남채원이 각각 선정되었다.

BMW 인증 중고차 부문에서 우수한 성과를 거둔 BMW 세일즈 프리미엄 클럽 BPS(BMW Sales Premium Club BPS)에는 동성모터스 이정훈, 도이치모터스 이학민, 삼천리모터스 천진호가 이름을 올렸다.

최고 수준의 기술력과 고객 만족을 실현한 베스트 서비스센터로는 중정비 부문에서 도이치모터스 성남 서비스센터가, 경정비 부문에서 삼천리모터스 안산 서비스센터가 각각 선정되었으며, 베스트 애프터세일즈 딜러(Best Aftersales Dealer 2024)는 삼천리모터스가 수상했다.

이와 함께, 서비스 부문 별로 마스터 서비스 어드바이저에는 코오롱모터스 노현용이, 마스터 테크니션에는 동성모터스 조준호, 도이치모터스 김준호가, 마스터 BMW 세일즈 컨설턴트로는 한독모터스 유호열, 최재현, 코오롱모터스 안이섭이 각각 선정되었다.

지속가능성 관련 성과를 인정받는 엑설런스 인 서스테이너빌리티 2024(Excellence in Sustainability 2024) 부문에는 한독모터스가, 올해 신설된 엑설런스 인 리테일 넥스트(Excellence in Retail. Next) 부문에서는 코오롱모터스가 1등의 영예를 안았다.

한상윤 BMW 그룹 코리아 대표이사는 “2024년 한 해 동안 수입차 업계가 직면한 어려움 속에서도 BMW 그룹 코리아의 모든 브랜드가 고객들의 큰 사랑을 받을 수 있었던 것은 딜러사 임직원 여러분의 헌신과 노력 덕분”이라고 밝혔다. 이어 “2025년은 BMW 코리아가 30주년, MINI 코리아가 20주년을 맞는 뜻깊은 해인 만큼, 앞으로도 함께 새로운 기회를 창출하며 더욱 큰 성장을 이루어 나가길 기대한다”고 덧붙였다.