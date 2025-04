"YOU ARE HERO", 경북문화관광공사, 친절캠페인 진행

경북문화관광공사는 7일 '2025 APEC 정상회의' 및 '경북방문의 해'를 맞아 관광서비스 책임의식 고취를 위해 'YOU ARE OUR HERO 친절캠페인'을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 보문관광단지 70여 관광업체(음식점, 카페 등)와 함께 4월부터 9월까지 6달간 추진한다.

경북문화관광공사 김남일(오른쪽) 사장이 You Are Our Hero 친절캠페인을 펼치고 있다. 공사 제공

공사는 지난 4일 관광업체를 대상으로 명찰 및 앞치마를 전달하는 라인투어를 진행했으며, 관광객 환대 분위기와 일체감 조성을 위한 캠페인 및 APEC 정상회의 홍보부스도 운영했다.

홍보부스는 리플릿을 활용해 관광객들에게 캠페인 및 APEC을 홍보하는 방식으로 운영했다.

특히 룰렛 이벤트에서는 리유저블백과 물티슈 등을 배부해 관광객들의 높은 관심을 받았다.

YOU ARE OUR HERO 친절캠페인은 관광객을 최전선에서 맞이하는 관광업체 종사자야말로 관광을 주도하는 '영웅'이라는 의미를 내포하고 있다.

캠페인 기간 내 관광객을 대상으로 실시되는 투표에는 친절한 업체와 직원을 선발해 포상금(200만원) 등 특별 인센티브를 지급한다.

김남일 공사 사장은 "APEC 정상회의에 참석하는 각국 정상과 대표단이 경주의 친절함을 느낄 수 있도록 만반의 준비를 하고 좋은 추억을 선사하도록 힘쓰겠다"고 말했다.