[사이테크+] 암컷 보노보 권력 우위 비밀은…"암컷끼리 연대해 수컷 견제"

포유류에서 암컷이 수컷보다 우위를 점하는 현상은 드물지만 인류와 가장 가까운 유인원 중 하나인 보노보에게서는 암컷이 수컷보다 큰 권력을 누리는 현상이 빈번히 관찰된다. 그 이유는 무엇일까?



아프리카에 서식하는 6개 야생 보노보 무리에 대한 30년 치 관찰 데이터를 분석한 결과 암컷들이 서로 연대해 수컷을 견제하는 방식으로 사회적 권력 우위를 유지하는 것으로 나타났다.

콩고민주공화국에 서식하는 코코알롱고 보노보 무리에서 암컷 글로리아(왼쪽)가 다른 암컷으로부터 털 손질을 받고 있다. Martin Surbeck, Kokolopori Bonobo Research Project 제공

독일 막스플랑크 진화인류학 연구소 및 미국 하버드대 마틴 서벡 박사팀은 25일 과학 저널 커뮤니케이션스 바이올로지(Communications Biology)에서 야생 보노보 암컷들이 연합을 형성해 수컷에 대한 권력 우위를 지킨다는 첫 실증적 증거를 확인했다고 밝혔다.



보노보는 몸 크기나 힘 등 생물학적으로 보면 다른 사회성 포유류처럼 수컷이 무리를 지배해야 정상이다. 하지만 보노보 무리에서는 암컷이 먹이 서열이 높고 짝짓기 결정권을 갖는 등 수컷보다 높은 사회적 지위를 누리는 경우가 많다.



연구팀은 이것은 보노보 같은 동물 세계에서는 매우 기이한 일이라며 이런 암수 간 모순적 역학관계가 어떻게 가능한지 지금까지 아무도 몰랐다고 지적했다.



이런 현상에 대해서는 갈등의 승패에 따른 자기강화 효과로 지배력이 생긴다는 자기 조직화(self-organization) 가설과 수컷의 공격성이 짝짓기 성공을 감소시킨다는 암컷 생식 조절(female reproductive control) 가설, 암컷들이 갈등에서 수컷을 이기기 위해 서로 협력한다는 암컷 연합(female coalition) 가설 등이 있다.



연구팀은 이 연구에서 아프리카 콩고민주공화국에 있는 6개 보노보 무리를 1993년부터 2021년까지 모니터해 성체 개체들 사이에 발생한 공격 사례를 기록, 분석했다. 수컷이 암컷의 공격에 굴복한 갈등의 비율과 각 암컷보다 우위에 있는 수컷의 비율을 통해 암컷의 권력을 측정했다.



그 결과 관찰 기간에 모두 1천786건의 암수 갈등이 발생한 것으로 집계됐으며, 이 중 1천99건(61.5%)에서 암컷이 승리한 것으로 나타났다. 또 암컷들은 각 무리에서 수컷 개체의 70%보다 높은 지위를 누리는 것으로 분석됐다.



연구팀은 암컷 연합이 형성되면 약 85%가 집단으로 수컷을 표적으로 삼아 복종하게 했고, 이는 집단 내 지배 계층 구조 형성에 영향을 미쳤다고 설명했다.



서벡 박사는 보노보 무리의 성체 암컷들은 서로 다른 집단에서 이주해 와 함께 성장한 것도 아니기 때문에 이들 간의 깊은 유대감과 협력은 예상 밖이라며 야생에서 이런 연합 형성은 자주 볼 수 없는 현상이라고 말했다.



이어 "이것은 암컷 연대가 포유류 사회에 흔한 수컷 중심의 권력 구조를 뒤집을 수 있음을 보여준 첫 증거"라며 "암컷들이 서로를 지지해 사회적 지위를 적극적으로 높일 수 있다는 사실은 매우 흥미롭다"고 덧붙였다.



공동 연구자인 막스프랑크 동물행동 연구소(MPI-AB) 바버라 프루트 박사는 암컷들의 높은 서열이 보편적 '지배'(rule)를 의미하지는 않는다며 "암컷이 도전받지 않는 지배력을 행사한다기보다는 높은 지위를 누린다는 게 더 정확하다"고 밝혔다.



이어 "왜 하필 보노보가 수많은 동물 중에서 암컷 연합을 만들게 됐는지는 여전히 의문이고 영원히 알 수 없을지도 모른다"며 "하지만 인간과 가장 가까운 친척 중 하나인 보노보 암컷들이 수컷과 함께 권력을 잡기 위해 손을 맞잡았다는 것은 작은 희망을 준다"고 덧붙였다.



◆ 출처 : Communications Biology, Martin Surbeck et al., 'Drivers of female power in bonobos', https://www.nature.com/articles/s42003-025-07900-8

