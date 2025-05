3년새 中 점유율 8%→60%… 현대차그룹 러시아 복귀, 기회인가 위기인가 [모빌리티&라이프]

[편집자주] ‘모빌리티&라이프’는 자동차, 항공기 등 전통적인 이동수단부터 도심항공모빌리티(UAM), 마이크로모빌리티 등 새로운 이동수단까지 다양한 탈 것을 다루는 코너입니다. 차에 대한 다양한 궁금증과 트렌드를 알려드리고, 모빌리티에서 누릴 수 있는 새로운 경험을 전해드립니다.

러시아-우크라이나 전쟁이 종결될 가능성이 높아지면서 글로벌 완성차 기업들의 러시아 시장 재진출 기대가 커지고 있다. 시장 상황은 전쟁 전과 비교해 크게 달라졌다. 4년 전 러시아에서 점유율 1위를 차지했던 현대차그룹은 이제 시장 절반 이상을 장악한 중국 기업들과 경쟁해야 하는 처지가 됐다.

9일(현지시간) 러시아 모스크바 붉은광장에서 소련의 제2차 세계대전 승리 80주년을 기념하는 대규모 군사 퍼레이드가 열리고 있다. 우크라이나와의 전쟁 등 여파로 전승절 행사를 축소해 진행해온 러시아는 올해 80주년을 맞아 성대한 행사를 준비했다. 모스크바=AP연합뉴스

◆러시아 재진출 시동 거는 완성차 기업들

10일 업계에 따르면 러시아 시장에서 철수한 현대차가 최근 잇따라 러시아당국에 새로운 상표를 등록했다.

러시아 타스 통신은 6일(현지시간) 현대차가 최근 러시아 연방 지식재산서비스에 현대(Hyundai) ix10, 현대 ix40, 현대 ix50 등 3개의 상표를 등록했다고 보도했다. 이 상표들은 자동차, 예비 부품, 액세서리 관련 부문에 등록됐다.

기아도 기아 마이 모빌리티(Kia my mobility), 어베터 웨이 투 고(A better way to go), 그린 라이트(Green light), 기아 에디션플러스(Kia edition plus) 등 새로운 상표 5건을 등록한 것으로 전해졌다.

4월에도 현대차와 기아는 각각 8건, 6건의 상표를 등록했다는 보도가 나왔다.

현대차와 기아의 잇따른 상표 등록은 지식재산권과 상표권을 유지하기 위한 조치로 알려졌다. 현지 매체에서는 러시아 시장 재진입을 준비하는 것이라는 분석도 나온다. 올해 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아-우크라이나 종전 협상을 중재하려는 움직임이 본격화되면서다.

KG모빌리티도 러시아 판매 인증(OTTC)을 획득하는 등 러시아 시장 재진출을 위한 사전 작업을 마쳤다. KG모빌리티는 쌍용자동차 시절인 2005년 러시아에 진출해 2015년까지 약 17만5000대의 차량을 판매했다.

이밖에 전쟁 이후 러시아 정부나 기업에 생산시설 등을 매각하고 철수한 토요타와 르노 등도 러시아 재진출을 검토하는 것으로 알려졌다. 토요타는 2005년 러시아 상트페테르부르크에 공장을 건립하고 캠리, 라브4 등을 양산했지만 2022년 9월 공장 폐쇄를 결정했다.

현대차의 러시아 공장. 현대차 제공

◆3년 사이 중국이 장악한 러시아 시장

러시아는 현대차그룹이 놓칠 수 없는 중요한 시장이다.

러시아와 우크라이나의 전쟁이 본격화되기 전인 2021년만 해도 러시아의 자동차 시장 점유율 1위는 현대차그룹이었다. 러시아 브랜드 라다(Lada), 폭스바겐, 르노, 토요타가 그 뒤를 이었다. 현대차그룹의 선전에 힘입어 당시 한국의 대러시아 승용차 수출 비중은 25.5%에 달했다.

2022년 전쟁이 전면전으로 치달으며 서방의 제재로 부품 수급이 힘들어졌고 현대차의 러시아 내 생산이 중단됐다. 이듬해 12월 현대차는 현지 업체에 상트페테르부르크 공장 등 러시아 자산을 1만루블(당시 14만원)에 팔고 철수했다. 지분 전체를 2년 안에 되살 수 있는 바이백 조건과 함께였다. 매각했던 공장을 다시 사들일 가능성이 남아있는 것이다.

다만 러시아 자동차 시장의 상황은 2022년 이전과 크게 달라졌다.

러시아 정부는 글로벌 제조사 철수와 서방 경제 제재로 생산능력이 위축되고 수입도 막히자 중국 등 제재 불참국의 수입 확대를 추진했다. 그 결과 중국 브랜드가 공백을 메우며 빠르게 시장을 장악했다. 한국자동차모빌리티산업협회에 따르면 러시아 승용차 시장에서 중국계 브랜드의 점유율은 2021년 8%대에서 2024년 60.4%로 확대됐다.

중국 업체의 시장 장악에 따른 러시아 정부의 움직임은 현대차그룹에 위기와 동시에 기회가 될 수도 있다. 한국자동차연구원은 ‘러-우 전쟁 발생 후 러시아 시장 변화와 전망’ 보고서에서 러시아 정부가 수입차에 대한 비관세 장벽으로 작용하는 ‘재활용 수수료’를 대폭 인상하고 자국에 공식 판매처를 둔 브랜드 차량의 병행수입을 금지하는 등의 조처로 현지 기반을 갖추지 못한 중국 업체의 경쟁력이 약화될 것이라고 내다봤다.

보고서는 러시아에서 판매되는 중국 브랜드 차량은 대부분이 중국 내수용 모델로, 러시아의 혹한 기후에서 문제점을 드러내고 있으며 예비 부품 수급 문제로 인한 소비자 불만도 제기되고 있다고 전했다.

보고서는 “러시아 정부가 글로벌 제조사의 자국 시장 재진출에 까다로운 조건을 내걸 것으로 예상되는 점과 러시아의 정책 불확실성이 높다는 것이 (글로벌 제조사에) 부담이 될 수 있다”며 “재진출 여부 자체에 대한 의사결정을 넘어 다양한 접근법에 따른 전략, 특히 고비용·고규제 환경을 고려한 합작·위탁 생산 등 검토가 필요하다”고 밝혔다.