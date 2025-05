통일 장관, 유엔의 ‘북 억류 선교사 석방’ 요구이행 협력 논의

김영호 통일부 장관이 북한 인권 국제 단체 관계자들과 김정욱·김국기·최춘길 억류 선교사에 대한 유엔인권이사회 결정의 의미를 평가하고, 북한의 후속조치 이행을 위한 국제사회 협력 방안을 논의했다.

통일부에 따르면 김 장관은 13일 국제 종교·신념의 자유연대(International Religious Freedom or Belief Alliance·IRFBA) 로버트 레학 의장, 자의적 구금에 관한 실무그룹(Working Group on Arbitrary Detention·WGAD) 가나 유드키브스카 의장, 영국의회 북한에 관한 초당적 의원모임(The United Kingdom All- Parliamentary Group on North Korea·APPG NK) 로드 알톤 의장 등과 릴레이 화상회의를 가졌다.

김 장관은 지난 WGAD 결정은 국제사회가 북한의 억류 행위가 불법임을 공식적으로 결론 내린 것이며, 북한이 구체적으로 이행할 후속조치와 이행 기한을 유엔 공식 결정문에 적시한 것은 억류자 문제 해결에 있어 중요한 진전이라고 평가했다.

이와 함께, 억류자 문제의 실질적인 해결을 위해서는 WGAD 결정이 요구한 후속조치를 북한이 반드시 이행할 수 있도록 구체적으로 대응하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해 국제사회의 공고한 연대와 협력이 지속되어야 함을 강조했다.

통일부는 억류 선교사를 포함해 납북자, 억류자, 국군포로 문제 해결을 위해 2023년 9월 장관 직속으로 납북자대책팀을 신설해 운영하고 있다. 지난해 10월 관련 문제에 대한 한·미·일 고위급 당국자 회의를 성사시키기 위해 노력했다는 점도 설명했다.

김 장관은 국내에 입국한 전 쿠바 주재 북한 외교관 이일규 참사가 작년 10월 공개한 북한의 외교 전문을 인용해 김정은 위원장이 국제사회의 북한인권 활동을 해외 공관들로부터 직접 보고받고 대응 방안을 지휘하고 있음을 알 수 있다고 했다.

레학 의장은 국제사회를 대상으로 억류 선교사 영상을 활용한 SNS 캠페인 진행 및 주요 기념일 계기시 억류 선교사 석방을 위한 공동 성명 발표 등 방안을 제시했다. 15일(현지시간) 개최되는 IRFBA 정례회의에서 주요 회원국들이 참석하는 가운데, 이 문제 해결을 위한 통일부·IRFBA간 협력을 공표하겠다고도 밝혔다.

두 번째 화상회의에는 지난 3월 북한에 의한 김정욱·김국기·최춘길 선교사 억류가 불법적인 자의적 구금에 해당함을 결정한 WGAD 의 유드키브스카 의장이 참석했다. 그는 유엔 국제기구 및 다자 협의체 등 다양한 채널을 통해 억류선교사 문제가 공론화되어, 북한의 태도 변화를 유도할 수 있도록 유엔과 회원국들의 외교적인 노력을 지속시키기 위해 노력하겠다고 언급했다.

지난해 ‘세송이물망초’ 배지 패용 및 최춘길 선교사 억류 10년 계기 즉각적인 석방 요구에 동참했던 APPG NK의 알톤 의장(상원의원)과 이안 던컨 스미스 의장(하원의원)은 마지막 회의에 참여했다. 이들은 상·하원 대정부 질의를 통해, 영국 정부가 북한과의 외교 관계에서 대한민국 억류 선교사 석방을 명시한 유엔의 결정 이행을 북한에게 촉구해 줄 것을 양원이 동시에 요구하겠다고 밝혔다.