배우 한소희가 데뷔 이래 첫 월드투어 팬미팅을 개최한다.

소속사 9아토엔터테인먼트는 15일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 '2025 한소희 퍼스트 팬미팅 월드투어(HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR)' 메인 포스터를 공개했다.

포스터 속 한소희는 깊이 있는 화장과 붉은색 네일이 어우러져 특유의 신비로운 비주얼이 더욱 돋보인다.

포스터에 빨간 글씨로 적힌 "Xohee Loved Ones, You are sparkling treasures to me(소희 러브드 원즈, 유 어 스파클링 트레져 투 미)"는 그녀가 직접 손으로 쓴 문장으로, 비현실적인 비주얼과 자연스럽게 어우러져 팬들의 기대감을 끌어 올린다.

한소희는 오는 7월 12일 방콕을 시작으로 뉴욕, 도쿄, 런던, 로스앤젤레스, 베를린, 타이베이, 파리, 프랑크푸르트 등 총 11개 도시를 돌며 전 세계 팬들과 만남을 가질 예정이다.

