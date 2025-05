BTS 진, 솔로앨범으로 英 음원 '톱100' 메인차트 돌파

방탄소년단(BTS) 진. 빅히트뮤직 방탄소년단(BTS) 진이 솔로 앨범 'Echo'와 타이틀곡으로 영국 오피셜 앨범 TOP100, 싱글 TOP100 두 메인 차트에 진입했다. 영국 오피셜 차트에 따르면 지난 23일(현지시간) 진의 미니 2집 'Echo'는 오피셜 앨범 TOP100 63위에, 타이틀곡 'Don’t Say You Love Me'는 오피셜 싱글 TOP100에서 58위에 올랐다. 영국 오피셜 차트는 미국 빌보드와 어깨를 나란히 하는 음원 차트중 하나다. 진 미니 2집 'Echo'는 TOP100 외에도 앨범 다운로드 3위, 앨범 세일즈 8위에 올랐고 음원 'Don’t Say You Love Me'는 싱글 다운로드·싱글 세일즈, 피지컬 싱글 1위를 장악했다. 이같은 성과로 진은 방탄소년단 멤버를 넘어 솔로 가수로서 다시 한 번 글로벌 인기를 증명했다. 한편, 진은 오는 6월 28일부터 이틀간 고양종합운동장 보조경기장에서 첫 단독 팬 콘서트 투어를 진행하고, 이후 오사카, 런던 등 총 9개 도시에서 18회 공연을 펼칠 예정이다. 박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com



