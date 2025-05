투어스 '2025 투어스 투어 '24/7: 위드: 어스' 콘서트 포스터. 플레디스엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 첫 단독 콘서트 티켓을 전석 매진시키며 뜨거운 인기를 실감케 했다.

플레디스 엔터테인먼트는 24일 "지난 23일 '2025 투어스 투어 '24/7: 위드: 어스' 인 서울'의 일반예매에 수많은 접속자들이 몰리며, 3회차 티켓이 모두 매진됐다"고 밝혔다.

플레디스 엔터는 지난 21일 진행된 멤버십 선예매에서 마련한 좌석이 완판됨에 따라 이날 시야제한석을 추가 오픈했다.

투어스는 시야제한석 마저도 전량 매진시키며 신흥 케이팝 아이돌의 영향력을 보여줬다.

투어스의 이번 콘서트 명은 '24/7: 위드: 어스'. '언제나 투어스와 함께(TWENTY FOUR SEVEN WITH US)'로 오는 6월 20일부터 22일까지 잠실 실내체육관에서 진행한다.

이후 투어스는 히로시마, 아이치, 후쿠오카, 미야기, 오사카, 가나가와 등 일본 6개 도시에서 공연을 이어갈 예정이다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com