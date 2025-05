넥슨, ‘FC 모바일’ 5주년 쇼케이스 영상·업데이트 계획 공개

넥슨 제공

넥슨은 29일 자사가 서비스하는 ‘EA SPORTS FC™ Mobile(FC 모바일)’ 5주년 쇼케이스 영상을 공개하고 업데이트 계획을 발표했다.

쇼케이스 영상에서는 ‘FC 모바일’ 서비스를 담당하는 넥슨 박수용 FC사업실장, EA 스튜디오 이수민 PD, 이성훈 캐스터가 출연해 올 여름 예정된 ‘FC 모바일’ 5주년 이벤트와 신규 클래스, 다양한 개선사항 등 주요 업데이트 내용을 공개했다.

5주년 기념 클래스로 지난 5년간 포지션마다 이용자들의 많은 사랑을 받은 선수들로 구성된 ‘FC All 5TAR 클래스’를 추가한다. 기념 사전 등록 이벤트 ‘5TAR 페스티벌’을 오는 7월23일까지 진행한다. 사전 등록 시 ‘FC All 5TAR 클래스’ ‘굴리트 OVR 128(거래불가)’와 ‘[5TAR] 기념 로고’를 지급하며, 주간 미션에서 ‘FC All 5TAR 클래스’ 11명으로 구성된 스쿼드와 ‘555FV’, ‘레전더리 각성재료’ 등을 획득할 수 있다.

다양한 인게임 콘텐츠 보상도 개편한다. 주기적으로 진행되는 ‘핫타임’ 이벤트와 성장에 필요한 ‘스태미나’ 충전 보상을 대폭 상향하고, 상시 콘텐츠인 ‘매일훈련’, ‘아카데미’, ‘캠페인’을 각각 ‘스킬부스트 훈련’, ‘각성 아카데미’, ‘강화 훈련’으로 개편해 콘텐츠 목적에 맞는 성장 재화를 획득할 수 있다.

일반 패스와 스루 패스의 속도와 안정성을 높여 게임 플레이를 개선하며, ‘공격모드’에서 공격 실패 시, 공격 기회 종료를 최적화해 더욱 쾌적하고 속도감 있는 플레이가 가능하다. ‘일반모드’의 경기 시간을 기존 5분에서 약 4분으로 조정해 박진감 넘치는 플레이를 즐길 수 있다.

넥슨 관계자는 “지난 5년 동안 ‘FC 모바일’을 플레이로 많은 관심과 사랑을 보내주신 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 많은 분들의 의견에 귀 기울이며 더 나은 게임 플레이를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

‘FC 모바일’ 5주년 쇼케이스와 업데이트 계획에 대한 자세한 내용은 ‘FC 모바일’ 공식 커뮤니티와 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.