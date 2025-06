고우림, 전역 후 첫 팬미팅 성료 "밖에서 햇살처럼 기다려줘서 고마워"

고우림이 팬미팅을 통해 팬들에게 복귀 인사를 전했다. 비트인터렉티브 제공

그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 팬 미팅을 통해 팬들에게 직접 복귀 인사를 전했다.

고우림은 지난 7일과 8일 서울 강서구 KBS 아레나에서 단독 팬미팅 ‘Rainforest(레인포레스트)’를 성공적으로 개최하며 전역 후 본격 활동을 알렸다.

이번 팬 미팅은 지난달 만기 전역한 고우림이 팬들에게 전하는 첫 공식 복귀 무대로, 팬 미팅에서 고우림이 보여준 솔직한 토크와 라이브 무대는 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.

고우림은 공연명 ‘Rainforest’에 대해 “저를 기다려 주신 ‘Forest’에게 저의 1년 6개월간의 이야기를 ‘Rain’처럼 쏟아내겠다는 의미를 담았다”고 밝혔다.

이어 ‘우림 사진관’을 통해 군 복무 시절 비하인드 사진을 공개하고 팬들과 함께 이야기를 나누며 웃음과 재미를 더했다.

그뿐만 아니라 ‘고우림 TMI’ OX 퀴즈, 사전에 공모한 팬들의 주접 멘트를 읽는 ‘햇살 백일장’ 등 다채로운 콘텐츠로 꽉 찬 시간들은 ‘팬들의 기대를 넘어서는 팬 미팅’이라는 칭찬을 받았다.

‘바람의 플레이리스트’ 코너에서는 군 시절 만난 노래들을 짧게 라이브로 선보이며 비하인드 스토리까지 전해 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사하기도 했다.

또, ‘Summer Is for Falling in Love’, ‘Home’, ‘사랑이 아니라 말하지 말아요’, ‘Feeling Good’, ‘I Left My Heart In San Francisco’, ‘Bad’, ‘Smile’ 등 고품격 라이브 무대가 이어지며 콘서트를 방불케 하는 팬 미팅을 이끌어 갔다.

특히 이번 팬 미팅에서는 미발매 신곡을 최초로 라이브로 공개하며 활동 2막의 시작을 알렸다.

고우림은 “군악대 활동을 하면서 제 음악에 대해 고민할 수 있었다”며 “밖에서 저를 여전히 햇살처럼 기다리고 있는 여러분이 있다는 걸 늘 저 자신에게 이야기했다. 저의 바람처럼 저를 기다려 주시고, 함께 해주셔서 감사하다”라고 소감을 밝혔다.

솔로 팬 미팅을 성황리에 마친 고우림은 포레스텔라 멤버로서 더욱 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com