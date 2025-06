美, 가전제품도 ‘50% 관세 부과’ 철강 파생상품에 포함

철강, 자동차 등 한국이 미국에 수출하는 주요 상품들에 대한 관세가 점점 오르고 있다. 도널드 트럼프 행정부는 철강 제품뿐 아니라 철강으로 만든 파생제품에도 관세를 부과하고 있는데, 냉장고와 세탁기 등 가전제품이 파생제품 명단에 포함됐다. 트럼프 대통령은 자동차 관세도 더 올릴 수 있다고 예고했다.

미국의 한 가전제품 판매점에 냉장고들이 진열돼 있다. AFP연합뉴스

미국 상무부는 12일(현지시간) 연방 관보를 통해 50% 철강 관세 부과 대상이 되는 철강 파생제품 명단에 제품을 추가했다고 밝혔다. 추가된 제품에는 냉장고, 건조기, 세탁기, 식기세척기, 냉동고, 조리용 스토브, 레인지, 오븐, 음식물 쓰레기 처리기 등 가정용 가전제품이 포함됐다.

앞서 트럼프 행정부는 지난 3월 철강에 25% 관세를 부과하면서 철강으로 만든 파생제품에도 철강 함량 가치를 기준으로 25% 관세를 부과했다. 특정 제품에 사용된 철강의 가치를 따져 거기에 25% 관세를 부과한다는 의미다. 여기서 더 나아가 트럼프 행정부는 지난 4일 철강과 파생제품에 대한 관세를 50%로 올렸다.

삼성전자와 LG전자 등 한국 가전기업들의 경우 미국에서 세탁기 등 일부 제품을 생산하기는 하지만 한국과 멕시코 등 다른 나라에서 만들어 미국에 수출하는 물량이 상당해 이번 관세의 영향을 피할 수 없을 것으로 보인다. 이번에 추가된 제품에 대한 관세는 오는 23일부터 적용된다. 앞서 트럼프 행정부가 지난 3월 초 철강 관세가 부과되는 파생제품을 처음 발표했을 당시에는 그 제품 수가 철강과 알루미늄을 합쳐 172개였으나 상무부는 이후 명단을 계속 업데이트하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 현재 25%인 외국산 자동차에 대해서도 관세를 머지않아 더 올릴 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 백악관에서 캘리포니아주가 2035년부터 시행 예정인 사실상의 전기차 의무화 조치를 폐지하는 법안에 서명하면서 “나는 우리 자동차 노동자들을 더 보호하기 위해 모든 외국 자동차에 대해 25%의 관세를 부과했다”고 언급한 뒤 “나는 그리 머지않은 미래(in the not too distant future)에 그 관세를 (더) 올릴 수 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이어 “(관세가) 더 높을수록 그들(외국 자동차 메이커 등)이 이곳에 공장을 지을 가능성이 커진다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 지난 4월3일부터 외국산 자동차에 대해 25%의 품목별 관세를 부과하고 있다. 이미 25% 자동차 관세가 한국의 대미 자동차 수출에 타격을 주고 있는 상황에서 트럼프 대통령이 추가로 자동차 관세를 올릴 경우 그 만큼 한국 자동차 업계와 경제에 미치는 영향은 커질 수 있다.