뉴진스, 음원 'New Jeans' 스포티파이 4억 스트리밍 돌파

어도어

그룹 뉴진스가 활동을 중단했음에도 여전한 음원 파워를 보였다.

뉴진스의 두 번째 EP 'Get Up'의 수록곡인 'New Jeans(뉴 진스)'가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 4억 스트리밍을 돌파했다.

17일 스포티파이에 따르면 음원 'New Jeans(뉴 진스)'는 지난 15일 기준 누적 4억 24만 5638회가 재생됐다.

이로써 'New Jeans(뉴 진스)'는 뉴진스의 통산 여섯 번째 4억 스트리밍 곡이 됐다.

'New Jeans(뉴 진스)'는 UK 개러지(UK Garage) 리듬과 저지 클럽(Jersey Club) 리듬을 오가는 독특한 구성이 인상적인 노래로, 팀 이름을 활용한 참신한 가사와 세련된 멜로디 라인이 돋보이는 곡이다.

이 곡은 지난 2023년 7월 'Super Shy(슈퍼샤이)'와 함께 선공개되면서 국내 중 음원사이트 실시간 차트 1, 2위를 석권했고, 미국 빌보드 '글로벌 200'과 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'에 오르는 등 국내외에서 큰 인기를 얻었다.

뉴진스는 지금까지 총 15개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다.

'OMG'가 8억 회 이상, '디토(Ditto)' 'Super Shy(슈퍼샤이)'가 7억 회 이상, 'HYPE BOY(하입보이)'가 6억 회 이상, 'Attention(어텐션)'이 4억 회 이상, 'ETA'가 3억 회 이상, 'Cookie(쿠키)'와 'Hurt(허트)' 'Cool With you(쿨 위드 유)' 'How sweet(하우 스위트)'가 2억 회 이상, 'ASAP'와 'Get up(겟 업)' 'Supernatural(슈퍼내추럴)', 'Bubble Gum(버블 검)'이 각각 1억 회 이상 스트리밍됐다.

뉴진스가 지금까지 발표한 모든 곡의 스포티파이 합산 누적 스트리밍 횟수는 63억회를 넘는 것으로 나타났다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com