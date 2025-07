“거만하고 건방지고 고집 세”...옥주현, 패티김 ‘돌직구 일침’에 뜨끔

가수 옥주현. 유튜브 채널 '눙주현' 캡처.

가수 패티김이 옥주현의 성격을 두고 거침없는 일침을 가했다.

지난 12일, 유튜브 채널 ‘눙주현’에는 ‘무슨 말이 필요해 그냥 THIS IS ME (with 패티김)’라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 가수 패티김이 게스트로 출연해 음악과 연예계에 관한 다양한 이야기를 주고받았다.

이날 옥주현은 “오늘은 귀하신 분을 모시고 함께 이야기할 거다”라며 “저의 뮤즈이자 음악적으로 가장 큰 영향을 받은 분이다”라고 소개해 눈길을 끌었다. 이에 패티김은 “오랜만에 카메라 앞에 서려고 하니 평화롭지만은 않다”고 솔직하게 고백했다.

이후 자신의 채널 이름에 왜 ‘눙’이 들어가는지 설명하는 모습. 그는 “제 성인 ‘옥’을 뒤집으면 ‘눙’이 된다”며 “선생님도 그런 팬네임이 있으시지 않냐”고 질문했다. 패티김은 “나는 그런 게 없는 것 같다”며 “그런 거 대신 ‘도도한 패티김’이나 ‘건방진 패티김’이 있다”고 밝혔다.

패티김이 옥주현에게 일침을 가했다. 유튜브 채널 '눙주현' 캡처.

옥주현은 자신과 비슷한 별명을 가졌다고 폭소하는 상황. 그는 “선생님께서 저랑 비슷한 점이 있다고 하셨다”며 “어떤 점이 가장 닮은 것 같나요?”라고 궁금증을 표했다. 패티김은 “거만하고 도도하고 건방지고 고집이 세다”며 “왜 그렇게 나하고 똑같니?”라고 돌직구를 날렸다.

그는 “그래도 무대에 대한 고집은 버리지 말라고 (선생님께서) 말씀을 해주셨다”고 억울함을 토로했다. 자신도 그건 절대 양보를 못한다고. 이에 패티김은 “그건 절대 버리면 안 된다”고 고개를 끄덕이며 공감했다.

패티김은 과거 한국의 시스템을 답답하게 여기면서 ‘거만하고 도도하다’는 이야기를 들었다고 한다. 그는 “우리 연예인들을 저하해서 ‘딴따라’라고 부르는데 그 말을 제일 듣기 싫어한다”며 “내 성격도 그렇게 태어났지만 거만하고 도도하려고 노력하기도 했다”고 덧붙였다.

이어 “아무리 오래 활동해도 루머를 무시하는 게 쉽지 않다”고 주장했다. 옥주현은 “정말 그렇다”고 맞장구를 쳤다. 그는 “무시를 한다고는 해도 신경은 쓰인다”며 “(악성 댓글의 수위가) 심하면 ‘때려줄까?’싶기도 하다”고 솔직하게 털어놨다.

패티김은 “연예인이 루머를 감수해야 한다는 건 말이 안 된다”며 “나도 멋지게 내 길을 걸을 테니, 계속 건드리면 나도 가만히 있지 않겠다는 생각이 든다”고 소신을 전했다. 이어 “사람들이 왜 널 시기하고 질투하였는지 아냐”며 “잘하고 있으니까 미운 거야”라고 응원했다.

박가연 온라인 뉴스 기자 gpy19@segye.com