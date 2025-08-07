해안가 산책하다 쉽게 볼 수 있는 식물인데…탈모 예방에 효과 있다고? [수민이가 궁금해요]

국내 자생식물인 보리밥나무가 탈모를 예방하는 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다. 상록 활엽 덩굴나무인 보리밥나무는 해안 지대에서 잘 자라며, 작은 가지에 은백색과 연한 갈색의 비늘털이 있는 것이 특징이다. 한방에서는 '동조'(冬棗)라는 한약재로 불리며 천식·기침·가래·당뇨 등 증상에 약재로 활용돼 왔다.

6일 산림청 국립산림과학원에 따르면 2022년부터 모발 건강에 도움을 주는 산림바이오자원 발굴을 위해 170여종의 산림자원을 대상으로 연구한 결과, 보리밥나무가 모유두세포를 강화하는 효과가 있음을 확인했다.

세포 실험에서 보리밥나무 추출물을 10㎍(마이크로그램·100만분의 1g)/㎖ 농도로 처리했을 때 모유두세포 활성이 150%, 30㎍/㎖에서는 175% 증가한 것으로 나타났다.

모유두세포와 관련된 바이오마커(체내 변화를 알아낼 수 있는 지표) 역시 보리밥나무 처리 농도가 높아질수록 증가하는 것으로 확인됐다.

피부 안전성 평가에서 무자극 등급을 받아 원료의 안전성을 확보했다. 보리밥나무 추출물을 함유한 앰플 시제품을 제작해 활용성과 안정성까지 검토했다.

해당 연구 결과에 대한 특허 등록도 마쳤다. 국제화장품원료집에 실어 원천기술을 확보했다.

현재 인체 적용성을 입증하기 위해 임상 효력 시험을 진행하고 있다.

탈모 예방 효과가 있는 것으로 확인된 보리밥나무. 국립산림과학원 제공

최식원 산림과학원 산림바이오소재연구소 박사는 "보리밥나무는 모유두세포를 직접적으로 발달시키는 우수한 국내 자생 산림자원으로, 산업체 기술이전을 통해 임·농가의 소득자원이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 보리밥나무는 해안가 산지에서 자라는 덩굴성 상록활엽관목이다. 잎은 앞면은 녹색이고 뒷면은 회백색 뽀얀 잔털이 있다. 열매는 새콤달콤하며 약간 떫은 맛이 나며 먹거리가 귀하던 옛날에는 허기를 달래던 좋은 먹거리였다. 9월부터 11월까지 개화시기이며 3월부터 5월까지 열매가 익는다. 뿌리 ·줄기 ·잎은 수시로, 열매는 봄에 채취하여 햇볕에 말려서 천식, 기침, 가래, 당뇨 등 약용으로도 쓴다.