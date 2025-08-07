스티로폼에 몸 묶어 헤엄치던 北주민, 한강 중립 수역으로 귀순

북한 주민 1명이 지난달 31일 귀순한 것이 뒤늦게 밝혀졌다.

7일 군 당국에 따르면, 우리 군은 지난달 30일 야간 인천 강화군 교동도 한강 중립수역(강상에 중간선을 그었을 때 이북 지역) 일대에서 감시장비로 미상의 인원을 최초로 식별했다.

해당 인원은 해상에서 스티로폼을 몸에 묶은 채 헤엄치고 있었던 것으로 알려졌다.

군 관계자는 “군은 10여 시간 동안 정상적인 경계작전을 통해 해당 인원을 추적·감시했고, 31일 오전 4시 한강 중립수역(중간선 이남 지역) 일대에서 연안 전투정을 이용해 구조했다”며 유엔군사령부와도 관련 내용을 공유했다고 전했다.

구조 지점은 수심 11m로서 물이 차오르고 있던 때였다.

당시 해당 인원은 손을 흔들며 구조 요청을 했다. 우리 군은 “대한민국 해군입니다. 귀순의사 있으십니까”라고 묻고, 신병을 확보해 관계기관에 인계했다.

군은 작전에 기여한 인원과 부대에 포상할 방침이다.

이재명정부 출범 후 북한 주민 귀순은 지난달 3일 중서부 전선 군사분계선(MDL)을 넘었던 남성에 이어 두 번째다.

서해 최북단 교동도는 북한 황해남도 연안군과 직선거리로 2.5㎞ 떨어져 있다. 지난해 8월에도 북한 주민 1명이 이 지역의 강물이 빠져 갯벌이 드러날 때를 이용해 도보로 귀순했다.