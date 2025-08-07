구로구, 자치구 최초로 자율방범대에 순찰차 직접 지원

서울 구로구가 신도림동과 구로5동 자율방범대에 순찰차를 한 대씩 직접 지원했다. 서울 25개 자치구 가운데 처음이다.
구로구는 5일 구청에서 차량 전달식을 가졌다며 7일 이같이 밝혔다.
구는 자율방범대 방범 활동 여건을 개선하기 위해 차량 등록일로부터 10년이 지났거나 주행거리 12만㎞를 초과한 노후 차량 기준에 따라 2곳을 선정해 기아 셀토스를 지원했다. 이 사업엔 구비 5600만원을 투입했다.
해당 차량은 자율방범대 명의로 등록돼 구로경찰서가 관리·감독을 맡는다. 자율방범대는 반기별로 차량 관리 대장을 제출해야 한다.
구는 자율방범대 순찰차 지원을 통해 야간 순찰 등 지역 방범 활동이 활발해지고 주민이 체감하는 생활 치안 서비스 수준도 높아질 것으로 기대한다. 아울러 운행 연한이 지난 자율방범대 순찰차를 순차적으로 교체해 나갈 계획이다.
장인홍 구로구청장은 “구로구가 자치구 최초로 자율방범대 순찰차를 직접 지원하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 주민이 안심하고 생활할 수 있는 치안 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.